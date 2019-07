«Die 25. Ausgabe des Openair Frauenfeld 2019 schliesst mit einer positiven Bilanz ab», schreibt Joachim Bodmer, Mediensprecher des Openair Frauenfeld, am Sonntag in einer Medienmitteilung. Zum vierten Mal in Folge war das Festival ausverkauft. Insgesamt 180'000 Besucher tummelten sich vom 11. bis 13. Juli auf dem Gelände in Frauenfeld. Die Gäste seien aus allen Ecken der Schweiz, aus Österreich, Deutschland und anderen Teilen Europas angereist. Viele fuhren mit dem Auto vor, die meisten kamen per Zug.

61 Stars aus den USA, England, Deutschland und Frankreich standen auf den vier Bühnen und rund 60 DJs in den drei Partyzonen. Zudem seien dieses Jahr über 200 internationale Influencer präsent gewesen.

Das finale Fazit bezüglich Abfall und Recyling kann der Veranstalter erst nach Auswertung aller Zahlen und nicht vor Ende August machen.

«Man findet ganze Outfits»

Wie ein Augenschein am Sonntag vor Ort zeigt, dürfte diese allerdings auch dieses Jahr nicht all zu positiv ausfallen. Zahllose Zelte, Pavillons und Stühle blieben liegen.

Auch dieses Jahr wurde auf die Zelte der Besucher ein Depot von 20 Franken hinterlegt. Dies ist für viele der Gäste aber nach wie vor nicht Ansporn genug, die Zelte nach Ende des Festivals wieder nach Hause zu nehmen. «Der Aufwand, das abzubauen, lohnt sich schlicht nicht für diese 20 Franken», sagt Festival-Besucher Walid Tannir. «Wir sind nicht die einzigen, die ihr Zeug stehenlassen», ergänzt er. So sei das schlechte Gewissen nicht so gross.

«Ich finde jedes Jahr Dinge im Wert von 500 Franken»

Andere hingegen kommen extra am Sonntag auf das Gelände, um die zurückgeblieben Gegenstände einzusammeln. «Man findet ganze Outfits: Neue Schuhe, Sonnenbrillen, Hosen», erzählt ein Mann, der jährlich eine Runde auf dem Gelände dreht und nach Wertgegenständen sucht. Er finde dabei jeweils Waren im Wert von über 500 Franken. Jana Studer und Cécile Niedermann aus Uster ZH besorgen auf diesem Weg Equipment für die kommenden Festivals: «Wir finden es schade, wenn das einfach liegen bleibt. Viele Dinge sind noch voll funktionsfähig.» Für die beiden sei das Ganze eine Art Schatzsuche.

Insgesamt 23 Personen festgenommen

Nicht nur der Veranstalter ist zufrieden mit dem Ablauf des Openairs, auch die Polizei zieht eine positive Bilanz. «Das Festival verlief ruhig und mehrheitlich friedlich», schreibt Matthias Graf, Mediensprecher der Kapo Thurgau, in einer Mitteilung. Es wurden rund 50 Diebstähle angezeigt. Meist wurden Wertsachen aus Zelten gestohlen.

Insgesamt wurden 23 Personen festgenommen, davon kamen drei in polizeilichen Gewahrsam. Bei acht Personen konnten jeweils mehrere Portionen Betäubungsmittel oder eine grössere Menge Bargeld festgestellt werden. Wegen Verdachts des Handels mit Betäubungsmitteln wurden sie inhaftiert. Wegen einfacher Körperverletzung wurden drei weitere Personen festgenommen.

46 Personen mussten ins Spital

Die Sanität zählte knapp 2000 Konsultationen, 96 Personen mussten ärztlich behandelt werden. In 46 Fällen verfügten die Ärzte eine Spitaleinweisung zur Weiterbehandlung. Zumeist habe es sich um Alkohol- oder Drogenvergiftungen gehandelt.

Mit dem bewährten Konzept war die Feuerwehr Frauenfeld am Festival im Einsatz und musste zweimal wegen kleineren Bränden ausrücken.

Bei der An- und Abreise der Besucherinnen und Besucher kam es auf den Strassen in der Region Frauenfeld zu Verkehrsbehinderungen. Rund 7000 Fahrzeuge standen auf den Parkplätzen beim Festivalgelände.

(mwa)