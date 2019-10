«Ich habe Angst und fühle mich ständig beobachtet»

Es sind Sätze wie: «Seit dem Vorfall vor zwölf Jahren habe ich immer noch Angst, alleine zuhause zu sein» oder «Beim Fenster, das aufgebohrt wurde, ist auch heute noch der Fensterladen geschlossen.» So schildern Opfer von Einbrüchen die Folgen, die sie bis heute ertragen müssen. Sie haben sich bei 20 Minuten gemeldet, nachdem eine Familie aus Balgach SG berichtete, wie in der Nacht auf Montag bei ihr eingebrochen wurde und sie nach diesem Vorfall kaum mehr Schlaf findet. Wie bei der Familie in Balgach waren auch die weiteren Betroffenen zuhause am Schlafen, als die Täter im Haus waren.

Traumatisiert geblieben

Bei einer Leser-Reporterin wurde eingebrochen, als sie noch in die Primarschule ging. Dies sei nun zwölf Jahre her. «Am nächsten Morgen sah ich überall Taschen meiner Mutter im Garten oder bei Nachbarn liegen.» Die Einbrecher seien durch eine Holztür ins Wohnzimmer der Parterre-Wohnung gelangt. Die Frau erzählt, dass sie bis heute Angst habe, alleine zu Hause zu sein und sagt: «Ich fühle mich ständig beobachtet.»

Bei einem Paar ist am 15. Hochzeitstag eingebrochen worden. «Das war ein toller Start in den Tag», meint die Leser-Reporterin. Die Kinder habe sie trotzdem in die Schule geschickt, dass sie möglichst wenig davon mitbekämen. Die Täter haben laut der Leser-Reporterin Geld gestohlen und die Sparkässeli der Kinder geleert. «Wir fühlten uns ziemlich unwohl», sagte die Frau. Bei dem Fenster, das die Täter aufgebrochen haben, seien auch heute noch die Fensterläden unten.

Was wäre wenn?

Eine andere Leser-Reporterin erzählt von einer Nacht beim Ex-Freund und seiner Familie. Während sie und ihr damaliger Freund schliefen, hätten die Täter die Handys und andere Gegenstände vom Nachttischli gleich neben dem Bett gestohlen. «Als wir erwachten war alles leergeräumt.» Das Erlebnis sei für sie derart prägend gewesen, dass sie danach lange Probleme hatte an anderen Orten zu schlafen. Und schlussendlich frage sie sich: «Was wäre wohl passiert, wenn jemand aufgewacht wäre, als die Täter im Zimmer waren?»

