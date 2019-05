«Ich habe Angst, allein an der Clique vorbeizugehen»

Laute Musik, mehrere getunte Autos und ein mit Zigarettenstummeln übersäter Parkplatz. Dieses Bild bietet sich Besuchern und Anwohnern des Hafenareals im österreichischen Hard, Nahe der Schweizer Grenze, regelmässig. Wie «Wann & Wo» berichtet, nerven sich Anwohner über quietschende Reifen und obwohl das Areal eigentlich eine 30-er Zone ist, sollen die Lenker mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit über den Parkplatz und das Hafenareal donnern.

Umfrage Haben Sie an Ihrem Wohnort ein ähnliches Problem? Ja.

Nein, nicht das ich wüsste.

Ich bin sowieso nie zu Hause.

Wenn, dann würde ich mit meinem Auto dabei sein.

«An mehreren Tagen in der Woche und vor allem am Wochenende, trifft sich hier diese Raser-Community auf dem Parkplatz vor dem Strandbad. Rund ein Dutzend Autos stehen dann dort», klagt eine Anwohnerin gegenüber 20 Minuten. Die eigentliche Rennstrecke befinde sich aber etwa 100 Meter weiter vorne, direkt zwischen dem Café am See und dem Thaler-Areal. Laut Anwohnern beschleunigen die Lenker dort ihre Autos auf gute 100 km/h. Unter den Lenker gebe es mehrere mit St. Galler Nummernschild. Meist kämen immer die gleichen Personen zusammen.

«Raser benutzen Flutlichter zum Posieren»

Bereits mehrfach hätten sie Anwohner an Polizei und Gemeinde gewandt, doch nie sei etwas passiert. «Es wurden einmal Flutlichter aufgestellt. Aber die Raser haben die lediglich dazu benutzt, um ihre Autos darin zu präsentieren und zu fotografieren», sagt ein Anwohner zur Zeitung. Zudem sei es ein ständiges Hin und Her zwischen Polizei und Gemeinde, da die Zuständigkeit nicht geklärt sei.

«Es ist wirklich albern, vor allem weil eine Polizeistelle nur rund 100 Meter weiter ist», schimpft die Frau. Zwar hätte die Polizei ab und an patrouilliert, aber immer nur am Tag. «Dabei kommen die jungen Raser doch erst abends oder nachts.»

Anwohner werden bedroht

«Einmal bin ich hinübergegangen und wollte die Leute zur Rede stellen. Da kam einer auf mich zu und hat mir das Telefon aus der Hand getreten», wird ein Mann von «Wann & Wo» zitiert. Im Quartier kennt man ähnliche Vorfälle: «Ich habe Angst, alleine an der Clique vorbeizugehen. Ohne meinen Hund würde ich das niemals machen. Nur schon wie sie Fahren ist lebensgefährlich. Wer weiss, was sonst passieren könnte», sagt eine Anwohnerin. Andere sprechen von jungen Männern, die plötzlich vor ihren Gärten oder Haustüren gestanden sein sollen oder die Nachbarschaft mit Hupkonzerten wach gehalten hätten.

Doch auch der Müll, den die Lenker hinterlassen, ist ein zentrales Problem: «Von McDonald's-Abfall über Wodkaflaschen bis hin zu Zigarettenstummeln sieht man alles», schildert die Frau.

Polizei relativiert Situation

Bei der Polizei sieht man das Ganze nicht so dramatisch: «Dort treffen sich nicht bis zu 20 Autos, sondern vielleicht zwei bis fünf. Von einem Szenetreff kann gar keine Rede sein», sagt ein Sprecher der Landespolizeidirektion Vorarlberg auf Anfrage. Auch von einer Rennstrecke und Rasern zu sprechen, hält man für übertrieben: «Wir kontrollieren jede Nacht und auch ein externer Sicherheitsdienst wurde aufgeboten. Die Situation vor Ort ist wirklich nicht gravierend.»

(juu)