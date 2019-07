«Ich hätte dir Steine hinterherwerfen sollen»

«Nehmt verdammt noch mal die Scheissdinger aus der Hand während der Fahrt. Euer Leben ist nicht mehr wert als das von Tieren oder anderen Menschen», schimpft Peter Musche. Er beobachtete kürzlich einen Vorfall in Reute, der ihn noch immer zum Kochen bringt: «Bei einem Bauern im Ort waren Kühe ausgebüxt und gerade dabei, direkt auf die Strasse zu laufen.» Schnell sei er darum Richtung Strasse gerannt, um Schlimmeres zu verhindern.

Da er ein entgegenkommendes Auto sah, blieb er beim Randstein stehen und versuchte, den Lenker auf sich aufmerksam zu machen, damit dieser langsamer fahre. Der Lenker war jedoch anderweitig beschäftigt: «Ich konnte genau sehen, dass er am Handy war. Er hielt es direkt vor sich und wendete seinen Blick keine Sekunde davon ab», sagt Musche sauer. Die nachfolgenden Fahrzeuge hingegen bemerkten die drohende Gefahr, passten ihr Tempo an oder stoppten sogar das Fahrzeug, um die Tiere nicht zu gefährden.

Fahrstil ist «unter aller Sau»

Für den gelernten Mechatroniker ist das Verhalten des Kombi-Lenkers «unter aller Sau». «Wenn die Kuh nur 30 Zentimeter weiter nach vorne gelaufen wäre, hätte sie dies das Leben gekostet», so Musche. «Und das nur, weil man innerorts, keine 50 Meter nach Schule und Spielplatz, nur auf sein dämliches Handy starrt.»

Vor allem in einem Dorf, in dem es viele Kinder und Kühe gebe, die mal auf die Strasse laufen könnten, sei so ein Fahrstil äusserst unangebracht. «Ich bereue, dass ich dir keine Steine hinterhergeworfen habe», fügt er in seinem Facebook-Post an den Lenker gerichtet an. Es werde Zeit, dass Lenker mit Handy am Steuer härter bestraft würden.

Autofahrer hupen bei Alpabzug

Dass manche Autofahrer kaum Rücksicht auf Tieren nehmen, ist auch schon einigen Landwirten aufgefallen. Der zunehmende Verkehr sei vor allem bei Alpabfahrten ein Problem. Laut einem Landwirt hupen immer mehr Autofahrer, verwerfen die Arme und zeigen auch sonst wenig Verständnis für die Tradition.

Auch anderen Bauern aus der Region fiel das auf: «Vor allem Leute aus der Stadt, die das nicht kennen, reagieren öfter negativ.» Da fehle dann häufig die Akzeptanz.

