«Ich hörte jemanden um Hilfe rufen»

«Es hatte sehr viel schwarzen Rauch und viele Leute draussen auf der Strasse», sagt ein Leser-Reporter. Es sei schon ein mulmiges Gefühl gewesen, als er den vielen Rauch direkt vor seiner Wohnung sah, meint der 24-Jährige weiter. Zuerst hatte er den Brand gar nicht mitbekommen. «Ich hatte das Fenster offen und hörte jemanden um Hilfe rufen. Dann habe ich nach draussen geschaut.»

Die Kantonspolizei St. Gallen bestätigt, dass es am Dienstagmorgen zu einem Brand kam in einer Garage in Rapperswil. Eine Person wurde leicht verletzt. Am Mittag war der Einsatz der Feuerwehr und der Polizei noch im Gange.

(mig)