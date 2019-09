«Ich musste ihm mehrmals den Popo retten»

Im Zentrum des Streits steht der Thurgauer Nationalratskandidat Fabio Hüther. Er ist 24-jährig, Geschäftsführer und kandidiert für die Jungen Grünen. Hüther ist Chef des Unternehmens Umuntu GmbH und setzt sich weltweit für sauberes Wasser ein. Die Vision fürs Unternehmen begann, als sein Patenkind in Afrika durch verunreinigtes Wasser verstorben war. Dieses Patenkind lernte er durch eine eigene Organisation kennen, die sich für Jugendliche in Afrika stark macht.

Gegenseitige Vorwürfe

Auf dem Weg begleitet wurde Hüther vom Unternehmensberater Björn Gross. Dieser war sofort mit vollem Elan dabei, denn Klima-Themen wie sauberes Trinkwasser liegen ihm sehr am Herzen. Heute sagt Gross: «Ich hatte Existenzängste durch Fabio Hüther. Nun beziehe ich ein Vorerbe.» Er habe seine ganze Energie in das Projekt gesteckt und habe alles für den Jungunternehmer gemacht, ihm unzählige Male «den Popo gerettet». Im Sommer kam es aber zum Bruch. Gross sagt: «Als ich Einblick in die Buchhaltung bekam, begann ich tiefer zu bohren.» Er habe herausgefunden, dass Hüther lüge, mehreren Organisationen Geld schulde und sich mit fremden Federn schmücke.

Bei Umuntu heisst es, die Beschuldigungen seien aus der Luft gegriffen und völlig haltlos. Gross wird als unfähig bezeichnet. Die Situation sei für das gesamte Unternehmen sehr anstregend. Erst habe man gar nicht auf die Vorwürfe des Beraters reagieren wollen. Da diese nun aber geschäftsschädigend seien, müsse man eingreifen. Abschliessend heisst es: «Dieser Mann macht uns das Leben schwer. So kann es nicht weitergehen. Wir gehen rechtlich gegen ihn vor.»

Noch kein Durchblick

Bereits rechtliche Schritte eingeleitet hat Gross. Er behauptet, ihm sei unrechtsmässig gekündigt worden. Hüther sei zudem in sein Büro eingebrochen und habe dort Daten gestohlen. Die Thurgauer Staatsanwaltschaft bestätigt zurzeit nur, dass eine Anzeige eingegangen ist. Mediensprecher Marco Breu sagt: «Es ist aber noch nicht klar, wer wem was vorwirft. Es läuft ein Verfahren.»

Hüthers Partei, die Jungen Grünen des Kantons Thurgau, geben sich bedeckt zu dem Fall. Man sei informiert worden über die Situation. Weiter heisst es: «Wir möchten und können momentan keine Stellung beziehen. Da es sich um eine berufliche Angelegenheit unseres Kandidaten handelt, ist für uns keine differenzierte Einschätzung möglich.»

(mig)