«Ich musste mich nackt ausziehen»

Auch am Tag danach sitzt der Schock noch immer tief bei der 75-jährigen Renterin aus Rapperswil SG. Sie wurde am Montagmorgen von der Polizei abgeholt und anschliessend im Polizeiauto ins Gefängnis nach Uznach SG gefahren. Gegenüber dem «Blick» sagt die Frau am Dienstag: «Auf dem Posten musste ich mich nackt ausziehen. Im Gefängnis kam ich dann in eine Einzelzelle.» Florian Schneider, Mediensprecher von der Kantonspolizei St. Gallen, bestätigt die Verhaftung. Zu der Leibesvisitation meint er: «Das ist für beide Seiten eine unangenehme Sache. Es dient aber der Sicherheit aller Beteiligten.»

Traumatisches Erlebnis

Für die Frau war es das erste Mal, dass sie in einer Gefängniszelle sass. Nach dem Mittagessen wurden ihr Handschellen angelegt und sie wurde in einen Gefängnistransporter gebracht. Zuerst ging es nach Zürich, um weitere Häftlinge mitzunehmen, anschliessend nach St. Gallen. Zur Fahrt meint die Rentnerin: «Ich hatte etwa die Fläche eines Küchenstuhls zur Verfügung, konnte nicht aufstehen, um mich zu strecken. Mir wurde schlecht und ich hatte Angst.»

In St. Gallen wurde die Frau erlöst. Ihr Sohn hatte die Schulden beglichen und sie durfte gehen. Die Schulden sind auch der Grund für die Verhaftung. Wie die Zeitung schreibt, geht es um einen Betrag von 300 Franken, den die Frau bei einer Krankenkasse noch offen hatte. Deswegen leitete die Krankenkasse eine Betreibung ein, die in der Verhaftung endete.

Chancen verpasst

Wie Polizei-Sprecher Schneider gegenüber 20 Minuten erklärt, liegen zwischen der Rechnung und der Verhaftung Jahre. Er sagt: «Die Frau bekam mehrere Mahnungen, wurde beim Gericht vorgeladen und es wurde ein Strafbefehl gegen sie verhängt. Da alles nichts brachte, wurde sie verhaftet.» Er versteht, dass die Situation für die Frau nicht einfach war, eine Verhaftung sei ein belastendes Erlebnis.

Gleichzeitig erinnert der Polizeisprecher aber auch daran, dass die Frau unzählige Möglichkeiten hatte, die Rechnung zu bezahlen. «Sie hätte ihre Schulden selbst noch direkt vor der Verhaftung bei ihr zu Hause oder auf dem Polizeiposten begleichen können. Dann wäre die Sache erledigt gewesen.»

(mig)