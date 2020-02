«Ich pinkle ihn an, damit er mir nichts antut»

Der 15-jährige Muni Gospel aus Benken SG hat rund 270 Nachkommen. Alle Kälber sind ohne künstliche Befruchtung zustande gekommen, wie der Ostschweizer Regionalsender TVO am Freitag berichtet. Das nächste Kalb ist auch schon unterwegs und ans Aufhören denkt der Stier noch nicht. Nebst dem Muni leben im Stall von Landwirt Pius Kamer dreissig Kühe, wovon rund zehn die Sprösslinge von Gospel sind.

Der rund 1,2 Tonnen schwere Stier ist mit 15 Jahren doppelt so alt, wie die übliche Lebenserwartung seiner Artgenossen. «Im Sommer ist Gospel den ganzen Tag an der frischen Luft. Wenn das Wetter mitspielt, bleibt er sogar die ganze Nacht auf der Weide», begründet Kamer das hohe Alter. Der Landwirt meint auch, dass dem Muni das Auslaufen mit den Kühen zusammen gut tue.

Enge Bindung durchs Anpinkeln

Nebst dem beachtlich hohen Alter ist auch die Beziehung zwischen dem Stier und dem Bauern speziell. «Ich pinkle meinen Stier regelmässig an», so Kamer zu 20 Minuten. Dadurch würde ihn der Stier als Mitglied der Herde akzeptieren. So sei es auch mit den Kühen. Komme eine neue Kuh in die Herde, laufe der Stier ihr nach, bis sie uriniert. Dann rieche der Stier daran und merke sich den Geruch. So nehme er sie quasi in die Herde auf und wisse zukünftig durch die Ausdünstung, welche Tiere zu ihm gehören.

Ein alter Bauer habe Kamer das Anpinkeln empfohlen. «Ich musste damals auch Lachen. Doch dann habe ich es einfach ausprobiert», erzählt er. Schon nach kurzer Zeit habe er gemerkt, wie sich das Verhältnis zu Gospel festigte. «Anfangs hat der Muni direkt die Nase in den Urin-Strahl gehalten», so Kamer. Mittlerweile würde der Stier nur kurz die angepinkelte Stelle beschnuppern.

Nicht selten seien schon Bauern wegen unerwarteten Angriffen von Stieren gestorben, so der Landwirt. Ein Bekannter sei bereits zweimal durch einen Stier schwer verletzt worden. Daher empfehle er das Anpinkeln auch seinen Freunden. Doch diese würden die Idee verrückt finden. «Ich bin mir aber sicher, dass Gospel mir nie etwas antun würde», so Kamer.

