«Ich verpass dir eine, dann bist du wirklich behindert»

«Der Fremde sprach mich vor dem Laden an und fragte, ob ich geistig behindert so», sagt Speier gegenüber 20 Minuten. Der 56-Jährige war gerade auf dem Weg in den Aldi in Frauenfeld, als er von zwei Fremden angegangen wurde: «Sie sahen nur, dass ich meinen VW auf dem Behindertenparkplatz abstellte und machten sich offenbar selbst ihren Reim darauf», so der Frauenfelder.

Speier besitzt einen regulären Behindertenausweis, da er seit einem Unfall 1977 gehbehindert ist. Dieser sei gut sichtbar auf dem Armaturenbrett gelegen, wie die «Thurgauer Zeitung» berichtet. Trotzdem seien die Schikanen weitergegangen. Als er den Fremden fragte, was das solls, habe ihn dieser mit Schlägen bedroht: «Ich verpass dir gleich eine, dann bist du wirklich behindert», habe er gesagt.

Erst der Markleiter griff ein

Der 56-Jährige habe seinen Einkauf fortsetzen wollen, doch der Unbekannte und seine Begleiterin, beide um die 50, liessen nicht von ihm ab. «Die beiden verfolgten mich regelrecht, obwohl die Frau dem Mann sagte, dass er es lassen soll», so Speier. Erst als der Unbekannte zum wiederholten Male gegen den Behinderten stichelte, griff der Chef der Filiale ein: «Davor hat niemand etwas gemacht und auch der Marktleiter gab mir nur sein Telefon um die 117 zu wählen», sagt Speier.

Daraufhin habe er den beiden Unbekannten mit einer Anzeige gedroht, so Speier. «Doch sie lachten mich nur aus und meinten, dass die Polizei dem eh nicht nachgehen würde und sie nichts zu befürchten hätten.»

Anzeige eingegangen

Nachdem er die Polizei informiert hatte, verschwand das Pärchen allerdings schleunigst: «Mir ist es aber noch gelungen ein Foto ihres Autos zu machen, mit Nummer», so der Frauenfelder.

Auch der Polizei ist der Vorfall bekannt: «Eine Patrouille rückte vor Ort aus», sagt Mario Christen, Sprecher der Kantonspolizei Thurgau. Dort sei vereinbart worden, dass sich Speier am Folgetag auf dem Polizeiposten einfindet und Anzeige erstattet. «Am Dienstag ging dann eine Anzeige wegen Beschimpfung ein», bestätigt Christen.

Speier hofft nun, dass die Belästiger gefasst werden: «Es ist eine Frechheit und jeder, dem so etwas widerfährt, sollte den Mut haben, sich zu wehren.»

(juu)