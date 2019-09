«Ich wäre bei diesen Pralinen sehr vorsichtig»

Via Facebook freut sich die Kantonspolizei Thurgau über eine süsse Überraschung, die sie kürzlich erreichte. Als nämlich die Polizisten in Pfyn nach einer Kaffepause zum Streifenwagen zurückkamen, hing dort eine Tasche. Darin befanden sich Pralinen. «Damit nicht genug, ein sehr netter Brief war ebenfalls dabei», heisst es auf Facebook weiter. Ein Unbekannter bedankt sich bei den Polizisten für ihren täglichen Einsatz.

«Im Namen unserer Patrouille danken wir der Spenderin oder dem Spender ganz herzlich, Sie haben uns sprichwörtlich den Tag versüsst», so das Fazit der Polizei.

Viele User loben die herzige Geste. Allerdings gibt es auch skeptische Stimmen: «Würdet ihr diese Pralinen probieren? Ich wäre da sehr vorsichtig. Egal, wenn als Beilage ein netter Brief dabei ist», heisst es etwa unter den Kommentaren. Oder: «Trotzdem sollte man vorsichtig sein, wenn man etwas umsonst bekommt» und «Sicher, dass sie nicht vergiftet waren?» Die Polizei gibt indes Entwarnung. «Die Pralinen waren fein und alle Polizisten sind wohlauf», so Kapo-Sprecher Matthias Graf. Solche Gesten seien eher selten, es freue einem dann aber um so mehr.

(taw)