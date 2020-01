«Ich will der HSG nicht weiter schaden»

An einer Medienkonferenz am Montag sagte Stach: «Ich habe eine Fahrlässigkeit begangen, die ich sehr bedaure». Er entschuldigte sich für die entstandene Situation. Die letzten Tage seien für ihn, seine Familie und seine Kanzlei-Kollegen aufwühlend gewesen und hätten ihn sehr betroffen gemacht.



420'000 Franken Honorar gefordert

Der Anwalt war vor einer Woche in die Schlagzeilen geraten: Er hatte im Zusammenhang mit einem Erbstreit Mitte 2017 eine Honorarforderung von 420'000 Franken gestellt. Die Klientin akzeptierte dies nicht und zeigte Stach bei der Anwaltskammer an. Diese eröffnete ein Disziplinarverfahren und büsste den Anwalt mit 10'000 Franken. Der Anwalt sagte zu 20 Minuten: «Der Vorschlag für das Honorar kam von der Mandantin. Es war ihre Idee.»

Stach focht den Entscheid erfolglos durch alle Instanzen an. Das Bundesgericht wies Ende November 2019 seine Beschwerde ab und bestätigte die Busse. Politiker forderten darauf Stachs Rücktritt aus dem St. Galler Universitätsrat.

Im Erbstreit ging es um einen Betrag von 1,9 Millionen Franken. Der Anwalt hatte mit der Klientin ein Honorar von 20 Prozent, mindestens aber 100'000 Franken, vereinbart. Eine solche Abmachung sei gemäss Gesetz unzulässig, stellte das Bundesgericht fest. Zudem sei die Honorarforderung krass überhöht gewesen.

Stach rechtfertigt sich

Erfolgshonorare seien «gemäss Bundesgericht grundsätzlich zulässig», rechtfertigte sich Stach am Montag. Erst später, Mitte Juni 2017, sei ein Bundesgerichtsurteil zu dieser Frage bekannt geworden. «Wir gingen damals fälschlicherweise davon aus, dass die Vereinbarung in dieser Form zulässig sei», so Stach.

Zudem sei der Stundenaufwand für diesen Fall deutlich höher gewesen als im Urteil des Bundesgerichts festgehalten. Neben ihm sei auf Wunsch der Mandantin ein zweiter angestellter Anwalt involviert gewesen. Somit habe der effektive Stundenansatz eher bei 400 Franken pro Stunde gelegen. Das Bundesgericht hatte den Ansatz mit 910 Franken beziffert.

Rücktritt nach Gesprächen

Dieser Fall habe seine Aufgabe als Universitätsrat in keiner Weise tangiert, erklärte Stach. Ihm sei aber klar, dass der Fall und die Ratsmitgliedschaft in den Medien, der Politik und der Öffentlichkeit nicht getrennt betrachtet würden. Daher habe er am vergangenen Donnerstag entschieden, per sofort aus dem Universitätsrat zurückzutreten.

Bevor er den Entscheid gefällt habe, habe er sich mit seiner Familie und den Kollegen in der Kanzlei unterhalten. Stach meint weiter: «Der Rücktritt aus dem Universitätsrat tut weh. Aber ich möchte der HSG nicht weiter schaden oder sie gefährden.» Weitere Rücktritte bei anderen Organisationen kommen nicht in Frage.

(taw/sda)