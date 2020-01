Unerwarteter Besuch im Wohnzimmer, Schreie mitten in der Nacht und seltsame Gerüche im Treppenhaus: Das alles muss Agim Qizmolli offenbar ertragen. Zu den «Wiler Nachrichten» sagt er: «Dieses Haus ist ein Betrieb geworden. Ich will doch nur in Ruhe leben.»

Umfrage Hast du auch Probleme in deinem Zuhause? Ja, es ist sehr mühsam.

Nein, ich wohne in einem Haus.

Ja, aber mit Mitbewohnern.

Nein, ich bin zufrieden.

Vor 14 Jahren hat Qizmolli an der Neugrütstrasse in Münchwilen eine Eigentumswohnung gekauft, in der er mit seiner Familie wohnt. Gegenüber stand schon damals die Wohngemeinschaft Bühl, die älteren und pflegebedürftigen Menschen ein Zuhause bietet. Mittlerweile hat die Wohngemeinschaft auch drei Wohnungen im Block von Qizmolli. Der Münchwiler stellt klar, dass er mit älteren Menschen grundsätzlich kein Problem habe, dass ihn die Wohngruppen in seinem Block beschäftigen.

Etliche Vorkommnisse

Er erzählt von einem unerwarteten Besuch: «Meine Frau war alleine zu Hause, als auf einmal ein orientierungsloser Mann im Wohnzimmer stand.» Zudem höre er regelmässig laute Schreie in der Nacht und im Treppenhaus habe sich ein unzumutbarer Geruch breitgemacht. Definieren könne er diesen nicht, doch es stinke überall danach.

Qizmolli berichtet auch, dass er auch öfters frieren müsse: Damit die Pfleger schnell vom Wohnheim zu den Wohnungen rüber können, stehe die Haustür immer offen. Und wenn sei zu sei, würden oft Leute bei seiner Familie klingeln, die Bewohner der Wohngruppen besuchen wollten. Durch diese vielen Besuche fühle er sich manchmal in seinem eigenen Zuhause «wie auf einer Hochzeit.»

Verständnis beim Heimleiter

Christoph Wild, dem Heimleiter vom Bühl, ist bekannt, dass es im Block Probleme gibt. Er sagt gegenüber der Zeitung: «Wenn es Vorfälle gegeben hat, haben wir sofort Massnahmen ergriffen und sichergestellt, dass so etwas nicht mehr passiert.»

Mieter hätten auch gemeint, dass die älteren Menschen doch am Rande des Dorfes oder im Industriegebiet untergebracht werden sollen. Wild sagt dazu, es gehe um Integration und Ausgrenzung. Weitere Wohnungen im gleichen Block seien aber nicht geplant. Teilweise könne er den Ärger verstehen.

Familienvater Qizmolli bleibt dennoch verzweifelt: Die Situation bringe ihn dazu, ältere Menschen als nervig zu empfinden. In Zukunft könne er nicht mehr alles auf sich sitzen lassen: Der nächste Schritt sei eine Anzeige.

(mig)