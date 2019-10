Mit der 77. Olma wurde erstmals die Ninja Challenge ausgetragen. Dabei handelt es sich um einen vielseitigen Hindernisparcour. Am Sonntag war auch ein wahrer Champion dieser Disziplin vor Ort: Der 22-jährige Simon Weiss aus Hochdorf LU, der letztes Jahr die erste Staffel von Ninja Warrior Switzerland auf TV24 gewonnen hatte.

Umfrage Würden Sie sich auf einen derartigen Parkour wagen? Ja, sofort.

Nein, da breche ich mir alles.

Wieso wagen? Das ist doch kinderleicht.

Keine Ahnung, zuerst Mal zuschauen.



Etwas gesehen? Schicken Sie es uns per Whatsapp!



Diese Nummer sollten Sie sich gleich jetzt in Ihrer Kontaktliste speichern, denn Sie können Fotos und Videos per Whatsapp an die 20-Minuten-Redaktion schicken. Diese Nummer sollten Sie sich gleich jetzt in Ihrer Kontaktliste speichern, denn Sie können Fotos und Videos per Whatsapp an die 20-Minuten-Redaktion schicken.

In der Promi-Challenge an der Olma duellierte er sich nun unter anderem mit ehemaligen und noch aktiven Profisportlern. Darunter waren die St. Galler Fussball-Legende Marc Zellweger, der Bob-Olympiasieger Alex Baumann oder die ehemalige Handballerin Karin Weigelt, die mittlerweile in die Politik gewechselt hat. Absolviert wurden jeweils zwei Läufe.

Hier spricht Simon Weiss über den Parcours. (Video: maw)

«Beim ersten Lauf ging es mir um die Sicherheit, beim zweiten dann nur noch um das Tempo», sagt Simon Weiss. Das zeigte sich deutlich, denn im zweiten Lauf war er rund acht Sekunden schneller als noch in seinem ersten. In nur rund 20 Sekunden absolvierte er den gesamten Parcours. «Es geht nicht in erster Linie um Kraft, sondern um den Schwung», erklärt der 22-Jährige. Man solle die Herausforderung mit Ruhe und Gelassenheit angehen und nichts überstürzen, rät der Champion.

«Ich würde mir sicher etwas brechen»

Unterschiedliche Reaktionen

Viele Olma-Besucher waren interessiert an der Ninja Challenge. An die Hindernisse würden sich aber nur die wenigsten wagen, wie eine kleine Umfrage von 20 Minuten zeigt. «Das würde ich mich nicht trauen, ich würde mir sicher etwas brechen», sagte eine Zuschauerin am Rande der Challenge. Auch andere Zuschauer waren dieser Meinung. «Das ist ein Parcours für junge Leute. Mir reicht Zuschauen völlig», so eine weitere Stimme. Ein Mann meinte hingegen: «Diesen Parcours schaffe ich locker.» Den Beweis blieb er allerdings schuldig.

Zu locker dürfe man die Sache allerdings nicht angehen, warnt Ober-Ninja Weiss: «Ohne sich aufzuwärmen, sollte man sich nicht an die Hindernisse wagen.» Dennoch sei das Verletzungsrisiko eher gering. Das hänge auch damit zusammen, dass man keine direkten Gegner hat. Weiss: «Die einzigen Gegner sind die Hindernisse.»

(maw)