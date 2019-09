«Ich wurde halbnackt von einer Gruppe überrascht»

«Das Gefühl ist beschämend», beklagt sich eine Person auf dem Stadtmelder von St. Gallen. Grund für die Gefühlslage ist ein Posten eines Foxtrails (siehe Box). Dieser ist in einer öffentlichen, ganzjährig geöffneten Garderobe direkt neben dem Mannenweiher.

Foxtrail, was ist das?

So funktioniert ein Foxtrail

Foxtrail ist eine Art Schnitzeljagd durch eine Stadt. Teams von zwei bis sieben Personen absolvieren dabei den Trail. Jeder Trail ist durch seine geografischen Charakteristiken und Rätsel einzigartig. Es geht darum, die Spur des Fuchses nicht zu verlieren. Dabei müssen die Teilnehmer Codes knacken, Rätsel lösen und versteckte Botschaften finden.

Dass der Posten direkt neben der Garderobe und nicht in dieser ist, scheint aber vielen Foxtrail-Gängern nicht von Anfang an klar zu sein. «Jahrein jahraus trampeln vor allem am Wochenende grössere und kleinere Gruppen über den Steg dorthin und suchen im ganzen Häuschen nach dem Foxtrail-Pfötli», so die Person weiter. Derzeit könnten die Schwimmer dem gar nicht ausweichen. Seit einer Woche könnten sich Schwimmer, die ausserhalb der Saison ein paar Längen schwimmen wollen, sich nämlich nur noch dort umziehen. Die anderen Garderoben sind geschlossen.

Unangenehme Begegnungen

Damit soll jetzt Schluss sein. Die Stadt solle dafür sorgen, dass der Posten an einen anderen Platz kommt. Besonders die Begegnungen mit den Teilnehmern des Foxtrails innerhalb der Garderobe seien nämlich sehr unangenehm. «Es geschieht häufig, dass man halb bekleidet von so einer frivol-engagierten Foxtrailgruppe überrascht wird.»

Mit dem Problem ist er nicht allein. Vor Ort bei den Drei Weieren erzählen weitere Schwimmer, dass ihnen dasselbe auch schon passiert sei.

Verantwortliche blocken ab

Verantwortlich für die Posten der Foxtrails ist in der ganzen Schweiz das Unternehmen Swisscovery. Auf Anfrage zu dem Posten beim Mannenweiher heisst es: «Er liegt hinter einer abgeschlossenen und nur für Foxtrail-Teilnehmer zugänglichen Tür neben der Garderobe. Zu Reklamationen kommt es nur sehr selten und dies bei gesamthaft rund 1500 Posten in der ganzen Schweiz.» Und: «Der Posten wurde so von der Stadt St. Gallen bewilligt», so die Medienverantwortliche weiter:

Die Stadt St. Gallen wurde erst durch den aktuellen Hinweis im Stadtmelder auf die Bedenken der Schwimmer aufmerksam. Zuvor habe es jahrelang keine Rückmeldungen gegeben. Ob der Posten jetzt umplatziert wird, könne noch nicht gesagt werden, teilt die Kommunikationsstelle der Stadt auf Anfrage mit.

Prüfung vor Ort

Man nehme die Bedenken aber ernst. In der nächsten Woche kommen Verantwortliche des Foxtrails und der Stadt bei den Drei Weieren zusammen. Dann wird geklärt, ob eine neue Lösung für den Posten gesucht werden muss.

