«Ich wurde von den Maden angeknabbert»

Nutshot Darum gehts

«Nutshot» handelt von zwei Kollegen, die einen Waffenhandel abschliessen wollen. Just als sie einen Waffenhändler treffen, bricht eine Zombie-Apokalypse aus und so müssen die zwei Freunde sich gegen jede Menge Untoter durchschlagen und um ihr Überleben kämpfen.

Die Idee Koks und Rollstühle

«Wichtig war uns vor allem, dass die Sache Spass macht», so Heiko Muuss, Produzent und Kopf des Projekts.

Um sich von der Masse der Zombie-Filme abzuheben, liess man sich einiges einfallen: «So gibt es bei uns auch Zombies, die im Rollstuhl sitzen oder koksen», erzählt Philipp Eugster, Schauspieler und Freund des Regisseurs.

Der Trailer zum Spielfilm «Nutshot». (Video: Heiko Muuss)





Das Team New Faces und alte Bekannte

Als die Idee langsam Gestalt annahm, wurde ein Team zusammengestellt. Laut Muuss waren über 100 Statisten, Maskenbildner und Special-Effekt-Künstler an dem Projekt beteiligt: «Nebst Laien und Hobby-Schauspielern gesellten sich auch einige bereits bekannte Gesichter dazu.» So konnte man beispielsweise Roger Schmid, der bereits im verbotenen Skandal-Film «Blutgeil» von 1993 mitwirkte, für das Projekt gewinnen. Auch die renommierte Maskenbildnerin Claudia Rindler liess sich für eine Zusammenarbeit begeistern. Die Schweizerin wirkte unter anderem bei Werbespots von Fanta und Kampagnen von Peta mit.

Das Finanzielle Crowdfunding und Eigeninitiative

Für die Finanzierung setzte Muuss auf ein Crowdfunding, wie die «Appenzeller Zeitung» berichtet . «Es kamen leider nur rund 4000 Franken zusammen, aber das war auf jeden Fall ein Anfang», so der Produzent. Da er den Film dennoch realisieren wollte, bezahlte er den Rest aus eigener Tasche. Muuss: «Ich musste natürlich auch persönliche Abstriche machen, aber jeder Rappen war es mir Wert.» Insgesamt dürfte der Film rund 30'000 Franken gekostet haben. Muuss verspricht aber, dass man es dem Zombie-Streifen nicht ansehen wird: «Da wir in den meisten Fällen nur die Materialkosten decken mussten, konnten wir die Ausgaben tief halten und trotzdem mit Top-Leuten zusammenarbeiten.»

Fun Fact Maden-Panne

Vor Pannen am Set blieb auch das Team von «Nutshot»nicht verschont, etwa beim Einsatz von lebenden Requisiten. So habe Philipp Eugster schmerzlich erfahren müssen, dass Maden bissig sein können. «Ich wurde von den Maden einfach angeknabbert», so der Schauspieler lachend. Es sei auch eine Tortur gewesen die Maden wieder vom Körper runter zu bekommen. «Die letzte fand ich beim Duschen bei mir Zuhause», so Eugster.

Die Premiere Anfragen aus Basel, Zürich und Herisau

Premiere von «Nutshot» soll im kommenden Frühjahr sein. Wo genau, steht laut Muuss noch nicht fest. An fehlender Nachfrage liege es nicht: «Kinos in Zürich, Bern und Basel haben bereits ihr Interesse bekundet», so der Ostschweizer. Der Favorit des Teams wäre aber allerdings das Cineplexx in Herisau. «Wir haben bereits eine unverbindliche Zusage und hoffen einfach der Heimat und Freunde wegen, dass es klappen wird», so Eugster.

(juu)