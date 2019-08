«Ich wusste, dass ich einfach helfen muss»

«Als ich den Facebook-Post gesehen hatte, wusste ich, dass ich da einfach helfen muss», erinnert sich D.B. aus Amriswil. Der Beitrag handelte von einem entlaufenen Hund. Sein Einsatz zahlte sich aus: Als ihm der Ausreisser nach kurzer Suchzeit entgegen gesprungen kam, war die Freude gross. «Das war mein erster Erfolg. Er motivierte mich, weiteren Hundehaltern zu helfen», so B., der hauptberuflich als Autofolierer tätig ist. Das Ganze ist mittlerweile vier Jahre her.

Seither steht er im engen Kontakt mit der Schweizerischen Tiermeldezentrale (STMZ) und hilft regelmässig dabei, entlaufene Hunde wieder einzufangen. So auch im Fall eines Schlittenhundes aus Lommis TG. Vor rund drei Monaten sei dieser aus dem Halsband geschlüpft und entwischt. «Es ist schrecklich», sagt M.S., die sich regelmässig um den Hund kümmert. Kürzlich sei der Vierbeiner in der Region Uri gesichtet worden. «Für den Schlittenhund aus dem Ausland sind 30 Kilometer in zwei Stunden keine Herausforderung», so S. Die Frau vermutet, dass das Tier im Ausland misshandelt wurde. Dies könne ein Grund für das mangelnde Vertrauen in Menschen sein, was auch das Einfangen schwer mache.

Unterschied bei Hunden

Laut B. gibt es zwischen Tieren aus der Schweiz und solchen aus dem Ausland grosse Unterschiede, was das Ausbüxen angeht. Er nennt als Beispiel ein Tier, das wegen Feuerwerks das Weite sucht. «Hunde, die in der Schweiz aus guter Zucht und Haltung kommen, kehren in der Regel in den darauffolgenden Tagen wieder nach Hause zurück.» Ganz anders sei dies bei Hunden aus dem Ausland. «Wenn die Tiere von der Strasse oder schlechten Vorbesitzern geholt werden, fehlt ihnen oft das Vertrauen zu den Menschen.» Der Vierbeiner aus Lommis, der mittlerweile bereits drei Monate auf sich alleine gestellt ist, sei womöglich verwildert. «Er muss resozialisiert werden und sich wieder an Menschen gewöhnen», so B.

Hier sieht man, wie ein entlaufener Hund eingefangen wird. (Video: privat)

Zudem seien die Gefahren für die Vierbeiner in der Wildnis nicht zu unterschätzen. «Es gab Fälle, in denen kleinere Hunde von einem Fuchs gerissen wurden», so B.

Von der Sichtung bis zum Einfangen

Laut dem Hundeeinfänger ist das korrekte Verhalten bei der Sichtung eines entlaufenen Tieres äusserst wichtig. «Den Hund rufen oder ihm nachlaufen ist kontraproduktiv. Er ist im Jagdmodus und wird noch weiter weg laufen, wenn man ihn bedrängt», warnt er. Besser sei es, Sichtungsort, Uhrzeit und Laufrichtung zu notieren und dann bei der STMZ eine Fund- bzw. Sichtmeldung zu erfassen. Dies kann online gemacht werden. Auf diese Meldung würden dann Profis aufmerksam und könnten helfen, falls dies erwünscht sei.

Um den Ausreisser einzufangen werde dann ein Futtertrog an der Sichtungsstelle bereitgestellt und mit einer Kamera überwacht. Sobald der Hund die Futterstelle als sicher erachte, würde eine Falle für ihn aufgestellt. «Noch nie hat sich einer der wieder eingefangenen Hunde dabei verletzt», versichert der 39-Jährige.

