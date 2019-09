Eine befreundete Gruppe im Alter zwischen 27 und 37 Jahren wanderte am Samstagnachmittag vom Murgsee kommend talwärts. Dabei entschieden sich die fünf für den falschen Weg und kamen schliesslich von diesem ab.

Geröllhalden und Buschwerk querend gelang die Gruppe schliesslich in der aufkommenden Dunkelheit via Chartegg zur Chartalp. Um sich in der Dunkelheit nicht weiter in Gefahr zu begeben, beschloss die Gruppe, bei der Alphütte zu bleiben und sich mit einem Feuer warm zu halten. «Ihre Hilferufe blieben ungehört», heisst es am Sonntag in der Mitteilung der Kantonspolizei St. Gallen.

Nachdem die Gruppe nicht zurückgekehrt war, meldeten Angehörige dies der Kantonspolizei St. Gallen. Unter Mithilfe der Rega und eines Helikopters der Armee konnten die Vermissten gegen 3.30 Uhr bei der Alphütte lokalisiert werden. Sie wurden durch die Rega wohlbehalten ins Tal geflogen. Im Einsatz standen nebst der Rega und dem Helikopter der Armee die Alpine Rettung, das Alpinkader sowie die Führungsunterstützung und mehrere Patrouillen der Kantonspolizei St.Gallen.

(taw)