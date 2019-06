«Im Tunnel kann niemand davonkommen»

In der Zeit zwischen 22.45 Uhr und 1.15 Uhr in der Nacht von Samstag auf Sonntag hat die Kantonspolizei St. Gallen auf der A3 in Walenstadt zusammen mit weiteren Polizisten aus dem Ostschweizer Polizeikonkordat und dem Grenzwachtkorps eine Grosskontrolle durchgeführt.

Auf der Facebook-Seite der Kapo SG sorgt die Wahl des Ortes der Kontrolle, nämlich im Raischibentunnel, für Diskussionen. Es sei doch verboten, im Tunnel anzuhalten. Auch Bedenken wegen Brandvorschriften werden geäussert. Ein User sieht es pragmatisch: «Im Tunnel kann keiner davonkommen.»

Laut Florian Schneider, Sprecher der Kantonspolizei St. Gallen, ist eine Grosskontrolle in einem Tunnel nicht aussergewöhnlich und auch die Sicherheit sei nicht beeinträchtigt. Vorteile seien tatsächlich, dass niemand davon könne und man sei witterungsgeschützt. Zudem habe es zu dieser Zeit nicht sehr viel Verkehr, es kam also nicht zu Staubildung und durch Höherdrehen der Lüftung seien auch die Abgase kein Problem.

Von den rund 120 kontrollierten Verkehrsteilnehmern wurden drei als fahrunfähig eingestuft. Die Staatsanwaltschaft des Kantons St.Gallen verfügte bei den ihnen eine Blut- und Urinprobe. Der Fahrausweis wurde ihnen auf der Stelle abgenommen.

Anzeige bei Staatsanwaltschaft

Einem weiteren Autofahrer, einem 54-jährigen Mann, wurde nach einem Atemalkoholtest mit zu hohem Resultat die Weiterfahrt für fünf Stunden untersagt.

Daneben konnte auch ein 50-jähriger Autofahrer angehalten werden, der trotz Entzug des Fahrausweises mit seinem PW unterwegs war. Weiter war ein Fahrzeug in nicht betriebssicherem Zustand und eines ohne Versicherungsschutz unterwegs.

Die fehlbaren Verkehrsteilnehmer werden bei der Staatsanwaltschaft des Kantons St.Gallen zur Anzeige gebracht.

Weiter mussten zwei Ordnungsbussen wegen dem Mitführen von nicht gesicherten Kindern, zwei Ordnungsbussen wegen nicht getragenen Sicherheitsgurten von Mitfahrenden und eine Ordnungsbusse wegen fehlender Autobahnvignette ausgestellt werden.

Das Grenzwachtkorps stellte zudem drei Verstösse gegen das Zollgesetz fest. Gefunden wurde nicht verzolltes Fleisch, Olivenöl und Spirituosen.

Zudem konnten drei Personen angehalten werden, die im Fahndungssystem ausgeschrieben waren.



