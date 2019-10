«Über längere Zeit habe ich einen Igel aufgepäppelt. Am Montagmorgen lag er tot auf der Strasse. Auch Katzen werden an dieser Stelle immer wieder angefahren», empört sich eine Anwohnerin eines Quartiers in Frauenfeld. In einer lokalen Facebook-Gruppe beschwert sie sich ebenfalls über das Verhalten von Verkehrsteilnehmern bei der Erlen- und Talbachstrasse. Die Strassen befinden sich in der Nähe eines Bahn- und Schulwegs und sind 30er-Zonen. Nicht nur Buschauffeure, sondern auch Auto- und Velofahrer würden regelmässig den Rechtsvortritt missachten und rücksichtslos durch die 30er-Zonen preschen.

Die Frau erlebe oft heikle Situationen, egal ob als Autofahrerin oder Buspassagierin. «Würde ich nicht anhalten, obwohl ich vortrittsberechtigt bin, hätte ich jeden Monat ein neues Auto», erzählt sie. Schon zwei Mal habe sie fast einen Velofahrer auf der Haube gehabt. In den Kommentaren finden sich User mit ähnlichen Erlebnissen: «An der Talbachstrasse hatte ich auch schon einen kurzen Schreckmoment mit dem Bus», schreibt einer.

Kater bleibt im Haus

Die Situation sei so extrem, dass sich die 53-Jährige inzwischen nicht mehr traue, ihren Kater aus dem Haus zu lassen. Denn dieser wurde schon einmal angefahren. Viele Fahrer seien so schnell unterwegs, dass sie gar nicht bremsen könnten, wenn ein Mensch oder ein Tier auf der Strasse wäre. Sie leide sehr unter dieser Rücksichtslosigkeit und Arroganz dieser Fahrer.

Trotz allem fühle sich niemand verantwortlich. Bei der Stadt und der Polizei wurde sie mit ihrem Anliegen schon vorstellig. Das werde sie erneut, wenn sich die Situation nicht verbessere. «Es muss sich etwas ändern. Ich bin überzeugt, irgendwann ist es ein Kind, das überfahren wird», so die Frauenfelderin.

Messungen wurden durchgeführt

In 30er-Zonen werden immer wieder Tempomessungen vorgenommen, sagt Urs Ambühl, Leiter der Stadtbus-Verwaltung Frauenfeld. Eine solche ergab, dass es in den besagten Strassen bei Bussen nicht zu Geschwindigkeitsüberschreitungen gekommen sei. Auch im Gesamtverkehr wurde die Geschwindigkeit nicht derart überschritten, dass Massnahmen ergriffen werden müssten. Es sei aber geplant, eine temporäre Messanlage (einen sogenannten «Speedy») zu installieren.

Auch bei der Kantonspolizei Thurgau ist die Situation bekannt. Man habe eine entsprechende Meldung aus der Bevölkerung erhalten, bestätigt Michael Roth, Mediensprecher der Kantonspolizei Thurgau. «Man wird die Situation im Auge behalten und entsprechende Massnahmen prüfen», so Roth.

