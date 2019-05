«Ja, die Kündigung war gerechtfertigt»

Seit einigen Tagen kursiert ein Handy-Video in den sozialen Netzwerken und verbreitet sich dort rasant. Darin zu sehen ist ein Lastwagenchauffeur, der gerade mit seinem Fahrzeug eine Bergstrasse zwischen Ilanz und Laax GR hinauffährt. Am Rand seiner Fahrspur befinden sich mehrere Velofahrer, was den Chauffeur fürchterlich aufregt. «Ihr Pissbirnen, geht ins Altersheim», ist noch einer der harmlosesten Sätze der Videosequenz. Durch die Recherche einer Privatperson wurde der Arbeitgeber des LKW-Chauffeurs ausfindig gemacht. Nachdem dieser informiert worden war, entliess er den Speditionsmitarbeiter.

Umfrage Finden Sie es richtig, dass der Chauffeur für sein Handeln bestraft wurde? Ja, Ausweis und Job weg ist schon richtig bei so einem Verhalten.

Na ja, nur schon der Jobverlust ist echt hart.

Ich sehe das Problem nicht. Ich hätte genau gleich reagiert.

Roger Rudolph Roger Rudolph

Herr Rudolph*, ist eine Kündigung nach so einem Fall tatsächlich gerechtfertigt?

«Ja, davon ist im vorliegenden Fall auszugehen, denn die Pflichtverletzung ist gravierend. Dies nur schon unter dem Sicherheitsaspekt wegen des Filmens während der Fahrt. Hinzu kommt, dass in Bezug auf die Sicherheit an einen Berufschauffeur erhöhte Anforderungen zu stellen sind.»

Was berechtigt zu einer fristlosen Kündigung?

«Für eine fristlose Entlassung verlangt das Gesetz einen wichtigen Grund. Das sind vor allem gravierende oder wiederholte Pflichtverletzungen. So genügt zum Beispiel ein einmaliges Blaumachen nicht.»

Wie stehen die Chancen des Chauffeurs, wenn er eine Klage gegen den Ex-Arbeitgeber anstreben würde?

«Eine Klage des Chauffeurs erachte ich als nahezu chancenlos. Immer unter der Voraussetzung, dass er selber gefilmt und das Video zugänglich gemacht hat.»



*Roger Rudolph ist Professor an der Universität Zürich und Experte für Arbeitsrecht

(juu)