In Herdern TG stand am frühen Dienstagmorgen ein Schweinestall in Brand. «Kurz nach 5 Uhr ging der Alarm los», so Daniel Meili, Mediensprecher der Kantonspolizei Thurgau, zu 20 Minuten.

Die Situation vor Ort habe sich beruhigt. Der Brand konnte allerdings noch nicht ganz gelöscht werden. Die Feuerwehr versuche, die letzten Gluten zu bändigen. So soll verhindert werden, dass noch weitere Flammen entstehen könnten.

«Leider konnten nicht alle Tiere gerettet werden»

«Leider konnten wir nicht alle Schweine retten. Einige befinden sich noch im Stall», so Meili. Wie viele Tiere beim Brand verendet

oder verletzt sind, kann der Mediensprecher noch nicht sagen. Die Ursache des Brandes ist derzeit unklar. Die Höhe des Schadens könne momentan nicht beziffert werden.



(gab)