«Man könnte auch mal ein Auge zudrücken»

«Am 24.12 besuchten meine Mutter und ich um ca. 17 Uhr den Gottesdienst in der Reformierten Kirche in Wil», erzählt N. K.*. «Da wir zeitlich sehr knapp dran waren, haben wir im Stress vergessen zu zahlen.» Als sie von der Messe zum Auto zurückkehrte, habe sie eine Parkbusse unter dem Scheibenwischer gefunden. «Ich war genervt, schliesslich bekommt niemand gern eine Busse», so K..

Umfrage Findest du die Busse gerechtfertigt? Nein. An Weihnachten sollte man auch mal eine Ausnahme machen können.

Ja. Trotz Weihnachten sollte man sich an die Regeln halten.

Weiss nicht.

«Mir ist klar, dass die Strassenverkehrsordnung beachtet werden muss», so die 19-Jährige. «Rund um die Kirche hat es aber fast keine Parkplätze.» Sie verstehe nicht, wieso nicht einmal an Weihnachten eine Ausnahme gemacht werden könne. Ihre Mutter ist derselben Meinung: «Mir ist schon klar, dass man Parkgebühren zahlen muss, aber an Weihnachten könnte man mal ein Auge zudrücken», schreibt sie in einem Post in einer lokalen Facebookgruppe.

Beleidigende Kommentare

Dort stiess sie jedoch auf wenig Verständnis: Unter dem Post gingen reihenweise spöttische Kommentare ein. Wer nicht bezahle, solle sich bitte nicht wundern, wenn es eine Busse gebe, so der Tenor. «Ich war schockiert über die beleidigenden Kommentare unter dem Facebookpost meiner Mutter», so N.K.. «Wir wollten mit dem Post eigentlich nur zeigen, dass wir es schade finden, an Weihnachten gebüsst zu werden. Ich finde es okay, wenn andere ihre Meinung sagen. Ein gewisser Anstand und Respekt ist dennoch zu erwarten», findet K.. Aus diesem Grund habe ihre Mutter den Post schliesslich gelöscht.

Andere finden das Beispiel typisch für die Schweiz. In einem Kommentar ist vom «Bünzlitum» die Rede. Es sei nicht erstaunt, so der User, dass die Polizei auch an den Festtagen keine Milde zeige.

Gesetz gilt das ganze Jahr

Gemäss Hanspeter Krüsi, Mediensprecher der Kantonspolizei St. Gallen, müssen Gesetzeswidrigkeiten an jedem Tag des Jahres gebüsst werden. «Wir verstehen den Ärger natürlich, aber würden wir einmal eine Ausnahme machen, so kämen immer mehr Ausnahmen dazu», so Krüsi. Hinzu komme, dass andere Leute die Parkgebühren bezahlt hätten. «Ihnen gegenüber wäre es nicht fair.»

Für Polizisten sei das Verteilen von Bussen Teil des Jobs: «Wir setzen um, was uns vorgegeben wird. Die Bürger, die sich korrekt verhalten, erwarten das auch von uns», erklärt Krüsi. Und so komme es, dass die Beamten auch an Heiligabend Parksünder büssten.

*Namen der Redaktion bekannt

(del)