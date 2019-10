Bei der Kreuzung Krontal in St. Gallen käme es immer wieder zu heiklen Situationen mit Postautos, beschwert sich jemand im Stadtmelder. «Wenn ein St. Gallerbus bei der Haltestelle Krontal Richtung Grossacker steht, überholen die Postautos Richtung Bahnhof St. Fiden auf der Busspur, teilweise sogar bei Rot», so der Vorwurf. Schon mehrfach sei es dadurch fast zu Kollisionen mit Autos gekommen. Der Verfasser fragt sich, ob die Chauffeure denn einen derart engen Fahrplan haben, dass sie die Verkehrsregeln missachten.

Umfrage Haben Sie auch schon gefährliche Situationen mit dem Bus erlebt? Ja, schon öfters.

Ich fahre sehr selten Bus.

Nein, ich fühle mich immer sehr sicher.

Ja, aber das kann es überall geben.

Mit seinen Beobachtungen ist er nicht allein. In den Kommentaren melden sich etliche St. Galler zu Wort, die die Situation kennen. Darunter auch Velofahrer. Einer kommentiert gar: «Die Slalomfahrt der Gelben ist mir auch schon aufgefallen. Man könnte meinen, sie seien auf der Flucht!»

Situation bei Postauto bekannt

Die Stadtpolizei St. Gallen ist laut Sprecher Dionys Widmer durch den Eintrag auf die Situation aufmerksam geworden. Man werde in Zukunft Kontrollen zu Gunsten der Verkehrssicherheit durchführen und allfällige Verkehrsübertretungen ahnden. «An die Regeln müssen sich alle halten. Bei Missachtung der Verkehrsegeln werden auch Buschauffeure gebüsst», so Widmer.

Wie es auf Anfrage bei Postauto heisst, ist das Problem bekannt.

Chauffeure, die von Neudorf her kommen, können selbst entscheiden, ob sie auf der Spur für Individualverkehr (IV) oder der Busspur fahren. Sie müssten dann aber auf der Spur bleiben, für die sie sich entschieden haben. «Trotzdem ist es leider tatsächlich vereinzelt vorgekommen, dass ein Postauto von der Busspur in die IV-Spur gewechselt hat und den VBSG-Bus an der Haltestelle Krontal überholt hat. Dies ist bei gestrichelter Linie gesetzlich zwar erlaubt, Postauto sieht dies aber wegen der im Stadtmelder geschilderten Problematik nicht gerne», so Katharina Merkle, Mediensprecherin von Postauto. Würde man von solchen Fällen hören, würde man die Fahrer direkt auf ihr Fehlverhalten aufmerksam machen. «Bei uns hat Sicherheit immer Vorrang. Gerade sind wir daran, die Fahrer nochmals für das korrekte Verhalten bei der Krontal-Kreuzung zu sensibilisieren. Es darf nicht sein, dass sich andere Verkehrsteilnehmer verunsichert fühlen», führt sie aus.

Was allerdings nicht stimme sei, dass die Chauffeure ständig über Rot fahren würden, wehrt sich Merkle. Denn: Für den Bus gelte das ÖV-Signal, das in der Regel an der Ampel befestigt sei. Würden auf dieser drei horizontale Striche aufleuchten, bleibe das Postauto stehen. «Sind sie vertikal sind, hat es freie Fahrt», so Merkle. Das gelte allerdings nur, wenn der Chauffeur sich auf der Busspur befinde. Merkle: «Fährt er auf der normalen Spur, gilt die andere Ampel, die auch der restliche Verkehr zu beachten hat.»

(del)