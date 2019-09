«Mein Schrei weckte die ganze Nachbarschaft»

Eine Leser-Reporterin aus Lüchingen SG hat am Montag einen aussergewöhnlichen Fund gemacht: eine gelb-schwarze Spinne. Die Frau bezeichnete die Spinne als eine Riesenspinne. Da sie die Art nicht definieren konnte, wendete sie sich mit einem Bild des Tieres an die Redaktion von 20 Minuten. Nach einer kurzen Recherche stellte sich heraus, dass es sich bei dem Tier um eine Wespenspinne handelt.

Spinne statt Biene

Erst kürzlich hatte auch eine andere Leser-Reporterin eine ähnliche Erfahrung mit derselben Spinnenart gemacht. «Als ich abends nach Hause lief, sah ich etwas Gelb-Schwarzes am Boden», sagt die Frau. Da sie dachte, es sei eine Biene, die nicht mehr fliegen konnte, habe sie helfend die Hand nach ihr ausgestreckt. «Ich musste feststellen, dass es keine Biene war. Ich habe mit meinem Schrei bestimmt die ganze Nachbarschaft aufgeweckt.»

«Die Wespenspinne ist für den Menschen nicht gefährlich», sagt der Spinnenexperte Giovanno Neigert. Die Folgen eines Bisses seien leichte Schwellungen und vorübergehender Juckreiz. Dass es in der Schweiz zu dieser Zeit Wespenspinnen hat, erstaunt den Experten nicht. Er sagt: «Die Spinnen haben gerne wärmeres Klima. Je mehr es Richtung Norden geht, desto weniger dieser Tiere hat es.»

Kurzzeitige Atemnot

In Chur kam es vor zwei Jahren zu einem Polizeieinsatz, weil eine Frau eine Spinne in ihrem Schlafzimmer gefunden hatte und sich vor dem Tier fürchtete. Sie habe eine Grösse von zwei Fünflibern gehabt, so die Frau. Da ihr Freund zu der Zeit in Zürich arbeitete, musste sie die Polizei aufbieten. Sie litt kurzzeitig unter Atemnot und einer leichten Angstattacke. Die ausgerückte Patrouille fing die Spinne ein und liess sie rund 150 Meter von der Wohnung der Frau entfernt wieder frei.

«Die Angst vor Spinnen kann durch verschiedene Faktoren hervorgerufen werden», sagt Neigert zur Phobie, die einige Leute vor den Tieren haben. Zum Einen gebe es die Urangst. Man hat dabei Angst, von der Spinne gebissen zu werden. Dieser Angst könne jedoch mit Informationen über die Tiere und der Ausräumung von Vorurteilen entgegengewirkt werden. Zum Anderen könne das sogenannte «abstrakte Aussehen» zur Angst führen, so Neigert. Das heisst, dass das unregelmässige Bewegen der Beine der Spinnen im Hirn nicht verarbeitet werden kann. «Um dieser Phobie durch das abstrakte Aussehen entgegenzuwirken, ist meist psychologische Hilfe nötig», sagt der Spinnenexperte.

Panikattacken sind gefährlich

Er sagt gleichzeitig aber auch: «Die Angst vor Spinnen ist gefährlicher als die Tiere selbst.» Dennoch sei die Phobie ernst zu nehmen. Eine Panikattacke könne zum Hyperventilieren führen, und dies wiederum zur Ohnmacht. Ein Spinnenbiss hingegen sei in der Schweiz in den meisten Fällen harmlos. Denn in unseren Klimazonen gebe es nur sehr wenige Spinnenarten, die für Menschen gefährlich sind.

