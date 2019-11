«Meine teuerste Barbie kostet 5000 Dollar»

«Mein grösster Schatz ist eine Barbie Nr. 1 aus dem Jahr 1959. Für sie habe ich 5000 Dollar bezahlt», sagt Beate Rau, Besitzerin des Think-Pink-Laden in Kreuzlingen. Insgesamt besitzt die Sammlerin rund 2000 Barbies von Hersteller Mattel, einem amerikanischen Spielzeug-Konzern. Für eine derart hohe Anzahl Puppen musste die Sammlerin viel Geld und Zeit investieren.

Umfrage Haben Sie in Ihrer Kindheit mit Puppen gespielt? Ja, ich habe meine Puppen geliebt.

Ich spiele noch immer mit Puppen.

Nein, das hat mir nie gefallen.



Etwas gesehen? Schicken Sie es uns per Whatsapp!



Diese Nummer sollten Sie sich gleich jetzt in Ihrer Kontaktliste speichern, denn Sie können Fotos und Videos per Whatsapp an die 20-Minuten-Redaktion schicken. Diese Nummer sollten Sie sich gleich jetzt in Ihrer Kontaktliste speichern, denn Sie können Fotos und Videos per Whatsapp an die 20-Minuten-Redaktion schicken.

In der Kindheit habe sie wie viele andere auch mit den Puppen gespielt. Die Barbies seien dann aber für sie über die Jahre in Vergessenheit geraten – «bis eines Tages meine Mutter mit einem Karton voll mit meinen alten Puppen zu mir kam», sagt die 44-Jährige. Das Interesse sei sofort wieder erwacht. Sie habe sich dann im Internet informiert und festgestellt, dass es für die Barbies einen Sammlermarkt gibt. «Eigentlich per Zufall bin ich dann in den USA an eine Barbie-Convention geraten. Das war für mich der Startschuss zum aktiven Sammeln.»



Beate Rau stellt ihre Sammlung vor. (Video: maw)



Weltrekord sind 17'000 Barbies

Stück für Stück baute Rau danach ihre Sammlung auf. Diese besteht aus Puppen, Kleidern, Accessoires und Merchandising rund um Barbie. «Zuerst kauft man günstige Varianten. Wenn diese einem dann mit der Zeit nicht mehr gefallen, verkauft man sie wieder. Aus dem Erlös habe ich dann immer hochwertigere Puppen gekauft.» Wie die «Kreuzlinger Zeitung» schreibt, reicht ihre Sammlung von 2000 Stück aber bei weitem nicht für den Weltrekord. In Düsseldorf (D) habe eine Frau rund 17'000 Barbies in ihrer Sammlung. Der offizielle Name der Puppe lautet übrigens Barbara Millicent Roberts. Barbie ist quasi der Spitzname.

Um auch andere Menschen an ihrer Sammlung teilhaben zu lassen und als Treffpunkt für Barbie-Sammler hat Rau vor kurzem ihren Laden Think Pink eröffnet. Er befindet sich im Haus zum Hammer an der Sonnenstrasse in Kreuzlingen. All ihre Barbies präsentiert die Sammlerin dort aber nicht: «Mein teuerstes Stück, die Barbie Nr. 1, stelle ich nicht im Laden aus. Das Risiko, das jemand einbricht, um die Puppe zu stehlen, wäre zu hoch», so die Sammlerin. Dafür gibt es allerhand andere Sammlerstücke aus verschiedenen Jahrzehnten zu bewundern und zu kaufen.

Barbie-Schuh für Frauen

Neben Barbies sind im Laden auch Damenschuhe ausgestellt. «Einen der Schuhe haben die Designer von Mattel speziell zum 60. Geburtstag von Barbie entworfen», so Rau. Dass man diesen speziellen Schuh irgendwo anders kaufen kann, bezweifelt Rau. Auch Kleidung der Eigenmarken sind im Laden erhältlich. Beschriftet sind die Stücke mit dem Logo des Ladens.

(maw)