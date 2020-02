«Ich weiss, dass der Griff zur Waffe falsch war»

«Ich bin in dieser Wohnung schon ausgeraubt worden. Deshalb habe ich zur Waffe gegriffen», so der 58-jährige Charly Egli. Am Samstag habe er in seiner Wohnung Musik in hoher Lautstärke gehört. Eine halbe Stunde später habe es stark an seiner Türe gehämmert. Als er den 25-jährigen Nachbarn antraf, habe er ihm mit der Waffe gedroht und ihn angewiesen, wieder zu gehen.

Schon kurz darauf sei eine Polizeieinheit vor seiner Türe gestanden. Die Kantonspolizei Thurgau schreibt am Sonntag in einer Medienmitteilung über den Einsatz der Spezialeinheit. «Es war wie in einem Film», erzählt Egli. Man habe ihn zu Boden gebracht und in Handschellen zum Polizeiposten abgeführt. Der Polizei mache er aber keinen Vorwurf, er habe mit Konsequenzen gerechnet.

«Ich weiss, dass der Griffe zur Waffe falsch war»

Gegenseitige Lärmprobleme

Grundsätzlich würde sich Egli gut mit seinem Nachbarn verstehen. Doch sie hätten bereits in der Vergangenheit einige Diskussionen gehabt wegen Lärms. Der 25-Jährige spiele Schlagzeug, weshalb Egli auch schon bei ihm vorstellig wurde, weil es zu laut war.

Wegen der Drohung mit der Waffe habe er nun ein schlechtes Gewissen. Er wisse, dass der Griff zur Waffe falsch gewesen sei. Er habe dem Nachbarn nur Angst machen wollen, er würde ihm nie etwas antun. Statt zu drohen, hätte er aber mit ihm reden sollen.

Die Staatsanwaltschaft führt eine Strafuntersuchung. Die Pistole wurde sichergestellt.

