Auf der Autobahn A1 ereignete sich am Mittwoch ein tragischer Unfall: Ein Autofahrer erfasste den Pannenhelfer E. A* (24), der aufgeboten worden war, um dem Fahrer eines Kleinbusses bei einem Reifenschaden zu helfen. Der junge Mann aus Wil erlag am Abend seinen Verletzungen.

In den sozialen Medien ist die Trauer gross. Diverse Familienmitglieder haben ihr Facebook-Profilbild schwarz eingefärbt. «Mein Beileid an die Familie, alle Freunde und seine Nahestehenden. Er ist in einem jungen Alter aus dem Leben geschieden, was ein schwerer Verlust ist – nicht nur für die Familie, sondern für uns alle. Möge Gott ihn mit dem Paradies belohnen», schreibt ein Bekannter auf dem Profil seines Onkels.

«Möge Gott eure Familie beschützen»

«Seid nicht traurig, wir sind von Gott erschaffen worden und werden früher oder später zu ihm zurückkehren», schreibt eine Bekannte. «Das war Gottes Entscheid. Möge Gott euch und eure Familie beschützen. Auch wir teilen eure Trauer und euren Schmerz. Möge Gott ihn mit dem Paradies belohnen.»

Ein Mitarbeiter einer Pneugarage in der Ostschweiz, dem ehemaligen Lehrbetrieb von E. A., ist ebenfalls geschockt. «Ich konnte es fast nicht glauben, als ich vom tragischen Unfall erfuhr», sagt er zu 20 Minuten. E. A. habe die Lehre dort vor ein paar Jahren abgeschlossen. Er sei mit ihm auch privat gut ausgekommen, habe ihn ab und zu mal im Ausgang angetroffen. «Er war ein super Typ. Sehr anständig und freundlich.»

*Name der Redaktion bekannt

(qll/maz)