Die Kantonspolizei Graubünden gibt mit kleinen Rätseln auf Facebook Einblicke in ihre Arbeit. Kürzlich ging es um einen Unfall, bei dem ein Autofahrer angab, es nicht gewesen zu sein. Die Kapo GR hatte da allerdings so ihre Zweifel.

So verhält man sich nach einem Wildunfall



Ist es passiert, sofort anhalten und die Warnblinker einschalten. Die Unfallstelle mit einem Pannendreieck sichern und die Polizei über die Nummer 117 benachrichtigen. Sie bietet den zuständigen Wildhüter oder Jäger auf. Dem Wildtier sollte man sich nach dem Unfall auf keinen Fall nähern. Nicht versuchen, dem Tier selber zu helfen - es gerät dadurch nur noch mehr in Stress und Angst. Jeder Wildunfall muss gemeldet werden - auch wenn das Tier unverletzt scheint und davongerannt ist. So können die Tiere gesucht, professionell versorgt und wenn nötig von ihren Leiden erlöst werden.

Die Meldung des Unfalls ist nicht strafbar, sondern zwingend notwendig. Wer sich hingegen ohne Meldung vom Unfallort entfernt, begeht Fahrerflucht und verstösst gegen das Strassenverkehrs- und Tierschutzgesetz und muss damit rechnen, dass die Versicherung einen allfälligen Schaden nicht bezahlt und ein Strafverfahren eingeleitet wird.

«Nein, ich war das nicht», diesen Satz konnten sie dem Autolenker einfach nicht abnehmen. Der Mann wurde verdächtigt, eine Hirschkuh angefahren und einfach liegen gelassen zu haben. Das Tier verwendete nahe der Unfallstelle.

Das Bild oben zeigt eine stark vergrösserte Aufnahme eines Haares, das die Polizei am Auto des Mannes fand. Es war identisch mit den Haaren der Hirschkuh. Fall gelöst, Autolenker überführt. Er war es also doch.

(taw)