«Ohne Eingreifen wäre der Hecht qualvoll gestorben»

«Der Hecht hat sich kaum mehr bewegt, geschweige denn gewehrt, als sie ihn rausholten», sagt der Kreuzlinger Clemens Späni. Als er kürzlich vom Mittagessen in der Stadt zurück zur Arbeit wollte, ging er, wie so oft, über den Fussgängerstreifen am Kolosseumsplatz. Dort schaute er den Kanal hinunter. «Darin befand sich ein rund 70 Zentimeter grosser Hecht», so Späni. Er sei darin gefangen gewesen und der Wasserstand war nur noch knapp 20 Zentimeter hoch. Das arme Tier habe bestimmt tagelang nichts mehr gegessen. Späni war sofort klar, dass es für den Hecht eine lebensbedrohliche Situation darstellte und er helfen musste.

Er verständigte deshalb die Behörden. Wenig später seien zwei Männer von der Stadtgärtnerei aufgetaucht. Gemeinsam sei dann das mehrere Kilogramm schwere Tier mit einem Netz in einen wasserbefüllten Bottich gelegt worden. «Er hatte aufgrund seiner riesigen Grösse kaum Platz darin», führt Späni aus. Gewehrt hätte sich der Fisch nicht, da er offenbar schon völlig kraftlos war. Mit dem Bottich auf dem Autoanhänger seien die Helfer dann in Richtung See gefahren. Am Hafen Kreuzlingen hat man das Tier schliesslich wieder in die Freiheit entlassen.

«Ich hoffe auf ein Happy End»

Wie der Fisch in diese missliche Lage kommen konnte, ist unklar. Späni spekuliert: «Es kann sein, dass der Hecht bei extremen Niederschlägen vom Bach nach unten geschwemmt wurde.» (siehe Bildstrecke)

Er hoffe nun auf ein Happy End und sei allen an der Rettung Beteiligten sehr dankbar. «Ohne Eingreifen wäre er langsam und qualvoll eingegangen, da er keine Möglichkeit hatte, aus dieser Falle zu entkommen», sagt Späni. Dass er ihn entdeckt habe, sei reiner Zufall gewesen: «Mir ist vor einiger Zeit weiter oben am Bach eine Drohne abgestürzt. Ich habe sie Tage später dann am selben Ort gefunden, wie jetzt den Hecht. Ich schaue deshalb immer wieder mal hinunter, was hier im Kanal alles so angeschwemmt wird.»

Fachexperten für Bergung

Laut der Kantonspolizei Thurgau gibt es immer wieder Meldungen von gefundenen Tieren, die gerettet werden müssen. «Alltäglich sind Katzen und Hunde. Manchmal sind es aber auch speziellere Tiere wie Kanarienvögel oder Schlangen», sagt Mediensprecher Mario Christen.

Je nach Tierart kann die Polizei die Rettung selber vornehmen, bei einzelnen Fällen wird aber auch ein Fachexperte hinzugezogen.

(mwa)