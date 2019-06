«Polizei macht, was der normale Bürger nicht darf»

«Der Polizist sollte genauso eine Busse bekommen», fordert Leser-Reporter G.F.* Der 33-Jährige sah kürzlich einen Beitrag von TeleTop, in dem ein Polizeifahrzeug der Kantonspolizei Thurgau in Leimbach TG zu einem Stoppschild fährt, abbremst und dann per Rollstopp in die Kreuzung einbiegt. Fahrlässiges Verhalten – und das bei einem offiziellen Fernsehbeitrag. G. wundert sich über das Verhalten der Polizisten: «Die Polizei ist oft selbst nicht das beste Vorbild.» Er habe auch schon Polizisten gesehen, die während der Fahrt assen und tranken. «Sie erlauben sich einfach das, was der normale Bürger nicht darf», so der 33-Jährige genervt.

Umfrage Halten Sie bei einem Stoppschild immer an? Ja, natürlich.

Ja, aber nur um die Busse zu verhindern.

Nur manchmal.

Nein, nie.

Auch Polizei kann gebüsst werden

Matthias Graf, Sprecher der Kantonspolizei Thurgau, relativiert: «In diesem Fall hatte die Signalisation nicht die gleiche Bedeutung, da die Strasse wegen eines Einsatzes gesperrt gewesen war. Zudem wurde das Polizeifahrzeug durch einen Polizisten eingewiesen und damit die Signalisation aufgehoben. «Nur die Polizei war mit ihren Fahrzeugen dort, die anderern Lenker mussten eine Umleitung fahren», so Graf. Grundsätzlich müsse sich die Polizei aber, genau wie alle anderen auch, an die Regeln halten.

Ausnahmen sind unter anderem dringende Einsätze: «Bei einem dringenden Einsatz, kann oder muss die Polizei ihr Auto auch mal im Parkverbot stehen lassen», erklärt Graf. Kann die Polizei überhaupt gebüsst werden? «Ja», sagt der Kapo-Sprecher. «Jede Person hat das Recht jeden anzuzeigen – auch Polizisten.»

Kein Einzelfall

Es ist nicht das erste Mal, dass Polizisten mit ihrem Verhalten beim Leser auf Unverständnis stossen. Ein Leser-Reporter bemerkte im April dieses Jahres einen zivilen Polizeiwagen der Kantonspolizei St. Gallen, der im Parkverbot stand, um einen Blitzer aufzustellen. Gian Andrea Rezzoli, Mediensprecher der Kapo St. Gallen, erklärte damals, dass die Polizei für die Installation solcher Messanlagen gewisse Sonderrechte habe und daher ein Parkverbot missachten könne.

Auch im November 2017 sorgte ein Polizeiauto in St. Gallen für Kopfschütteln: Es stand auf einem Behindertenparkplatz. «Behinderung», schrieb ein Leser-Reporter damals kurz und knackig unter das Bild. Rezzoli sagte damals, dass für Polizisten grundsätzlich die gleichen Regeln, wie für alle anderen Bürger auch gelten. Ist ein Polizist also nicht an einem Einsatz beteiligt und parkiert völlig schief, bekommt er eine Busse, wie jeder andere Bürger auch? Nicht unbedingt. «Wer soll uns Polizisten denn büssen?», flachste Rezzoli damals.

So «schlecht» parkiert die Polizei

*Name der Redaktion bekannt.

(viv)