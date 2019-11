«Zu dritt sind sie auf mich losgegangen», erzählt der 55-Jährige. Zum Angriff sei es am Samstagabend gegen 21.45 Uhr in der Bahnunterführung in St. Margrethen gekommen, als er auf dem Nachhauseweg gewesen sei.



Etwas gesehen? Schicken Sie es uns per Whatsapp!



Diese Nummer sollten Sie sich gleich jetzt in Ihrer Kontaktliste speichern, denn Sie können Fotos und Videos per Whatsapp an die 20-Minuten-Redaktion schicken. Diese Nummer sollten Sie sich gleich jetzt in Ihrer Kontaktliste speichern, denn Sie können Fotos und Videos per Whatsapp an die 20-Minuten-Redaktion schicken.

Als er den Zug verliess und die Bahnunterführung betrat, seien ihm die drei Männer, die er auf zwischen 20 und 23 Jahre schätzt, entgegengekommen. Einer von ihnen habe einen FCSG-Schal getragen. Er glaube, dass sie direkt vom Match kamen, denn am Samstag spielte der FCSG im Kybunpark gegen den FC Sion.

Der 55-Jährige, der wegen einer Hüftoperation an Krücken geht, wollte dem Trio ausweichen. Doch einer von ihnen habe ihn angerempelt. «Ich habe sie dann gefragt, ob sie keinen Respekt haben», so der Mann.

Daraufhin sei die Situation schnell eskaliert. Aus Schubsern wurden Schläge und Fusstritte. «Da ich an Krücken gehe, ging ich schnell zu Boden», so der Mann. Dies habe die Angreifer jedoch nicht davon abgehalten, weiter auf ihn einzutreten. Auch hätten sie ihm die Gehhilfe abgenommen. «Ich habe dann einen der drei zu mir herunter gezogen und ihn bestmöglich als Schutzschild benutzt», erklärt der 55-Jährige. «Rund 30 Mal haben sie auf mich eingeschlagen und getreten.»

Notfallmässig ins Spital

Als die Angreifer dann endlich von ihm abliessen, seien sie laut Augenzeugen zu einem auf sie wartenden Auto gerannt, so der Mann. Nach einer kurzen Zeit der Benommenheit habe er sich aufrappeln können. Anschliessend sei er selbständig nach Hause gegangen, so der Mann: «Zuhause musste ich mich erst einmal hinlegen.» In der Nacht sei er dann wegen starken Hüftschmerzen erwacht. Schliesslich musste er ins Spital.

«Es tut mir immer noch alles weh.» Er habe zahlreiche Blutergüsse, ein blutunterlaufenes Auge und weitere Verletzungen vom Angriff davon getragen. «Ich habe keine bleibenden Verletzungen, aber ein mulmiges Gefühl bleibt zurück, wenn man nicht einmal mehr an Krücken sicher ist.»

«Direkt Anzeige erstatten»

Via Facebook werden derzeit Zeugen des Vorfalls gesucht. Zur Polizei ging der Mann noch nicht, er will dies aber am Montag direkt nachholen und Anzeige erstatten. «Bislang habe ich mich dafür noch nicht vollends bereit gefühlt», erklärt der 55-Jährige.

Hanspeter Krüsi, Sprecher der Kantonspolizei St. Gallen, ist über diese Reihenfolge nicht begeistert: «Wir empfehlen, direkt Anzeige zu erstatten, da die Spurensicherung zeitnah geschehen sollte.»

(maw)