«Sabine» wütete am schlimmsten

Der Kanton St. Gallen hat einen stürmischen Start ins Jahr 2020 erlebt: Die drei Sturmtiefs «Lolita», «Petra» und «Sabine» richteten im Januar und Februar an den Gebäuden Schäden in der Höhe von rund sechs Millionen Franken an. Die Mitarbeiter der Gebäudeversicherung nahmen über 4000 Schadensmeldungen entgegen, wie die Gebäudeversicherung (GVA) des Kantons St. Gallen mitteilte. Mehrheitlich betrafen die Schäden den Norden des Kantons, vor allem die Regionen St. Gallen, Gaiserwald und Gossau sowie Wil, Kirchberg, Uzwil, Oberbüren und Oberuzwil.

Von den drei Stürmen richtete «Sabine» am 10. und 11. Februar die meisten Schäden an. Die geschätzte Schadenssumme beläuft sich auf rund fünf Millionen Franken. Erfasst wurden 3100 Schadensmeldungen wegen dem Sturm «Sabine», die sowohl via Online-Formular als auch telefonisch eingingen.

Sturm «Petra» vom 4. Februar sorgte für 720 Schadensmeldungen mit einer geschätzten Schadenssumme von rund einer Million Franken. «Lolita» verursachte am 28. Januar rund 280 Gebäudeschäden mit einer Schadenssumme von total rund 400'000 Franken.

«Burglind» war noch schlimmer

Die ausgerückten Schadenexpertinnen und Schadenexperten der Gebäudeversicherung trafen vor Ort vor allem auf Schäden an Dächern, wo etwa Ziegel abgedeckt oder Kaminhüte weggeweht wurden. Beschädigt wurden ausserdem Rafflamellenstoren sowie auch Gebäudefassaden und Fenster.

Für diese Schäden sorgten laut GVA herumfliegende Gegenstände oder herunterfallende Bäume. Die drei Winterstürme im Januar und Februar 2020 waren in Bezug auf das Schadensausmass nicht ganz so gravierend wie Sturmtief «Burglind» vom 3. Januar 2018, heisst es weiter. Damals resultierte eine Schadenssumme von rund 9,8 Millionen Franken. Am meisten betroffen waren die Regionen See-Gaster, Sarganserland, Werdenberg und Toggenburg.

