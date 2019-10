Die Olma und der Jahrmarkt in St. Gallen sind zu Ende und zurück bleibt vor allem der Abfall. Für viele scheint das ein unübersehbares Problem, ähnlich wie bei den Openairs. So auch für den St. Galler Stadtpolizisten Roger Spirig. «Die zahlreichen Mitarbeiter des Strasseninspektorates Ost der Stadt St.Gallen leisteten dieses Jahr wieder jeden Morgen Unglaubliches», schreibt Roger Spirig in einem Facebook-Beitrag. Denn die Besucher des Jahrmarktes und der Olma trafen am Morgen nie vermüllte Strassen an.

«Die vielen Besucher konsumieren allerhand. Ich wünschte mir, dass der Abfall, in den wirklich vielen Behältnissen, entsorgt wird», schreibt Spirig. Auf den Bildern, die er auf Facebook gepostet hat, kann man das Ausmass des liegengelassenen Abfalls deutlich sehen. Die Bilder zeigen den Abfall am Ende von einem einzigen Tag.

Das Resultat der Demonstrationen

«Im Herbst 2020 sehen wir, ob mein Wunsch in Erfüllung geht.» Der Wunsch nach mehr Achtsamkeit bei den Besuchern für die Abfallentsorgung. Diese Hoffnung teilen auch andere. «Hoffentlich geht der Wunsch in Erfüllung», kommentiert eine Frau den Beitrag des Stadtpolizisten. Andere zeigen sich genervt: «Und jeden Freitag wird für die Umwelt demonstriert. Ist das das Resultat?» Ein anderer User schreibt: «Dümmstes Tier der Welt ist der Mensch.»

Die Stadtpolizei und das St. Galler Strasseninspektorat stehen in regelmässigem Kontakt und lassen Erkenntnisse zur Abfallproblematik jeweils in die Planung kommender Jahrmärkte einfliessen. Da es laut Angaben der Stadtpolizei genügend Möglichkeiten gibt, seinen Abfall zu entsorgen, liege das Problem anderorts.

Dass die Mülltonnen bei tausenden Besuchern pro Tag schnell voll sind, ist bekannt. «Wir prüfen zusammen mit dem Strasseninspektorat, ob wir die Abfalleimer noch häufiger leeren müssen», sagt Roman Kohler, Mediensprecher der Stadtpolizei St. Gallen.

Sünder werden gebüsst

Tagsüber scheint das Problem kleiner als abends. «Wenn die Strassen noch leer sind, sehen die Besucherinnen und Besucher die Abfalleimer logischerweise viel besser», erklärt Kohler. Aus diesem Grund entsteht der grösste Teil des herumliegenden Abfall auch erst gegen Abend. Dann füllten sich die Strassen und die Sicht werde eingeschränkt.

«Personen, die Littering betreiben, werden noch vor Ort gebüsst», sagt Kohler. Die Strassen seien aber meist überfüllt. Dies mache es schwierig die Vergehen zu sichten. «Eine Busse für Littering beläuft sich grundsätzlich auf 50 Franken.» Bei grösseren Mengen könne die Busse auch 200 Franken betragen.

