«Scheiben mehrerer Autos waren eingeschlagen»

Als Leser-Reporter F. V.* (45) aus Wil SG am Samstagmorgen zu einem Termin fahren wollte, traf ihn der Schlag: «Die Heckscheibe wurde eingeschlagen und komplett beschädigt.» Er hatte nur eine Strasse weiter – an der Georg-Seilerstrasse – parkiert. Seine Frau habe sofort die Polizei alarmiert. «Später fand die Polizei noch mindestens fünf weitere beschädigte Autos, die alle an der gleichen Strasse wie meines parkiert waren.»

Wer hinter den Sachbeschädigungen stecken könnte, weiss V. nicht. «Ich finde die ganze Aktion etwas seltsam. Wie mir bekannt ist, wurde in keinem Auto etwas gestohlen.»

Pro Scheibe rund 1000 Franken

Die Kantonspolizei St. Gallen bestätigt den frühen Einsatz: «Das erste Telefon ging um 8 Uhr ein. Wir gehen davon aus, dass die Tat zwischen Freitagabend um 17 Uhr und Samstagmorgen 7.30 Uhr stattgefunden hat», sagt Sprecher Florian Schneider. «Betroffen sind insgesamt sechs Autos. Bei allen wurde jeweils die Heckscheibe eingeschlagen, jedoch nichts gestohlen.» Es entstand Sachschaden in der Höhe von mehreren tausend Franken.

Hinweise zu den Tätern nimmt die Polizeistation Wil unter 058 229 79 79 gerne entgegen.

* Name der Redaktion bekannt



(qll)