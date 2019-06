«Security verhält sich lächerlich und arrogant»

«Eine lächerliche Geschichte», sagt eine Leser-Reporterin zu 20 Minuten. Anfang Juni war sie mit ihrem neunjährigen Mischlingshund auf dem St. Galler Klosterplatz spazieren. Da es warm war, füllte sie für den kleinen Yen beim Brunnen ein Geschirr mit Wasser, damit er etwas trinken konnte. Doch das wurde ihr von einem Security-Mitarbeiter verwehrt: «Der Mann sagte mir, dass der Brunnen unter Kulturgüterschutz stehe und es verboten sei, daraus Wasser zu entnehmen», so die Frau. «Er trat dabei sehr arrogant auf.» Die 85-Jährige findet die Anweisung völlig daneben: «Ich habe den Brunnen nicht einmal berührt, und seit wann steht Wasser und Kulturgüterschutz? Einfach lächerlich sowas», so die St. Gallerin.

Mit dem Berühren ist das so eine Sache. Wie FM1Today am Donnerstag berichtet, wurde eine Frau auf dem Klosterplatz von einem Security-Mitarbeiter angewiesen, nicht an der Wand der Schutzengelkapelle anzulehnen. Grund dafür: Im Klosterbezirk dürfe man sich nicht an Wände anlehnen, da es sich um Teile des Weltkulturerbes handle.

Kein Wasser vom Brunnen, kein Anlehnen an Wände – doch das ist noch nicht das Ende der Einschränkungen im Klosterviertel. Das Online-Portal berichtet weiter, dass zwei Frauen, die auf der Klosterwiese lagen, aufgefordert wurden, sich hinzusetzen. Die Begründung: Es könnte sonst Missverständnisse geben, da man so nicht erkennen könne, ob eine Person eventuell wegen gesundheitlicher Probleme auf der Wiese liege.

Security-Mitarbeiter sensibilisieren

Bei der Staatskanzlei, zuständig für den Klosterplatz, ist man über die Zurechtweisungen erstaunt. Selbstverständlich sei es erlaubt, Wasser für den Hund aus dem Brunnen zu schöpfen. «Auch das Liegen auf der Wiese ist kein Problem», sagt Philipp Egger, Leiter Informatik und Infrastruktur bei der Staatskanzlei des Kantons St. Gallen. Derzeit steht auf dem Klosterplatz die Bühne der St. Galler Festspiele, wo ab Ende Woche die Oper «Il trovatore» aufgeführt wird. Deswegen seien zusätzliche Security-Mitarbeiter auf dem Platz. «Möglicherweise haben diese die Regeln strenger als üblich ausgelegt.» Schliesslich seien Regelwerke ja meist offen formuliert. Es brauche jeweils etwas Zeit bis alle auf der selben Linie seien.

Für die Sicherheit auf dem Klosterplatz ist im Auftrag der Staatskanzlei die Firma Verkehrsüberwachung Schweiz (VüCH) zuständig, wie die Staatskanzlei am Donnerstagnachmittag mitteilte. «Die Staatskanzlei arbeitet seit mehreren Jahren mit dem Unternehmen zusammen und ist mit der Zusammenarbeit sehr zufrieden», heisst es in der Mitteilung. Die nun gemeldeten Vorfälle würde die Staatskanzlei gemeinsam mit VüCH analysieren. Dabei würden alle Mitarbeitenden nochmals über die Auslegung der Verhaltensregeln bei allfälligen Vorkommnissen sensibilisiert.

Kein Trinkwasser

Bei der VüCH hatte man vor den Medienberichten keine Kenntnisse der Vorfälle. Deshalb könne man sich nur bedingt zum Thema äussern. «Wir wären froh, wenn man Beanstandungen direkt bei uns oder der Staatskanzlei anbringt, damit wir diese analysieren und mit den betroffenen Mitarbeitenden thematisieren können», sagt Ramon Gubelmann, CEO der VüCH. Es könnte sich auch um Missverständnisse handeln. Das Wasser im Brunnen zum Beispiel sei kein Trinkwasser. Manchmal würden Mitarbeitende darauf hinweisen.

