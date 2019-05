«Soll ich ihm in der Wanne das Schwimmen lernen?»

«Wir wohnen im dritten Stock. Ich hätte nie mit so etwas gerechnet», sagt Marianne Lehmann am Sonntag zu 20 Minuten. Die Rentnerin bemerkte am Sonntagmorgen, dass sie tierischen Besuch hatte: «In einem Blumenkübel auf meinem Fensterbrett sass auf einmal eine Ente und brütete.» Wenig später habe Lehmann bereits ein Ei sehen können.

Wie lang das Tier schon bei ihr ist, wisse sie nicht. Sie selbst habe die Ente noch nie zuvor in der Umgebung ihres Hauses gesehen. Nachbarn hätten aber bereits in der Nacht auf Sonntag ein Geschnatter gehört.

«Könnte das Ei nicht essen»

«Die Ente flog weg und liess das Ei einfach in dem braunen Pflanzenkübel zurück», erzählt Lehmann weiter. Die 75-Jährige ist ratlos. Sie hofft nun, dass die Entenmama bald zurückkomme und weiter das Ei ausbrüte. Denn auch wenn man Enteneier essen könnte, will Lehmann das Ei nicht in die Bratpfanne hauen: «Das könnte ich gefühlsmässig nicht. Es ist einfach etwas Besonderes und sieht zudem wunderschön aus.»

Und was, wenn das Küken schlüpft? «Schliesslich wohne ich im dritten Stock. Es könnte herunterfallen. Und ohne Mama, soll ich ihm dann etwa in der Badewanne das Schwimmen lernen?»

«Mutter fordert Kücken zum Sprung auf»

Gemäss Vogelwarte Sempach kommen Entenbruten auf Flachdächern oder Balkonen gelegentlich vor. « Stockenten sind äusserst anpassungsfähig», heisst es auf der Website. Auch sei es normal, dass die Ente ein- bis zweimal am Tag ihren Brutplatz für 30 bis 60 Minuten verlässt, um zu fressen und ihr Gefieder einzufetten.

Zwar sei die Situation für Küken, die auf Dächern oder Balkonen statt auf dem Boden schlüpfen, schwieriger, aber nicht unmöglich. «Die unten am Boden sitzende Mutter fordert die wenige Stunden alten Küken durch Rufe zum Sprung in die Tiefe auf», schreibt die Vogelwarte. Die Jungen hätten noch keine Furcht vor der Höhe und würden dadurch springen. Verletzt würden sie dabei aber kaum: «Sie lassen sich mit weit gespreizten Schwimmhäuten fallen und schlagen dabei heftig mit den Flügelchen. Das geringe Gewicht und das dicke Daunenkleid sorgen für eine mehr oder weniger weiche Landung.»

Enten abseilen oder Wildhüter rufen

Allerdings könne es auch vorkommen, dass Brüstungen oder andere Hindernisse den Absprung unmöglich machen. In solchen Fällen sollte man beispielsweise die frischgeschlüpften Küken vorsichtig einsammeln und abseilen. Dies sei aber nur sinnvoll, wenn der Weg zum Wasser nicht über eine dichtbefahrene Strasse führe. Sonst solle man versuchen, die ganze Entenfamilie an ein Gewässer zu bringen. «Dabei leisten Flurpolizei oder Wildhüter Hilfe», schreibt die Vogelwarte.

