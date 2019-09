Alleine im Kanton St. Gallen gab es in diesem Jahr bereits neun Fälle von Exhibitionismus. Fast die Hälfte davon passierte in der Stadt St. Gallen. Die meisten Fälle haben auch einen Bezug zum öffentlichen Verkehr.

Erst am Montagmorgen berichtete FM1Today über einen Fall von diesem Sommer. Eine 26-jährige Studentin habe einen Mann beobachtet, der im Bus onanierte und sie dabei anstarrte. Er verdeckte dabei sein Glied mit einer Tasche. Laut dem Bericht meldete sie die Tat am nächsten Tag bei der Polizei. «Das ist nicht ideal», so Roman Kohler von der Stadtpolizei St. Gallen. Er empfiehlt, die Polizei umgehend zu verständigen. Und wenn möglich die Täter nicht aus den Augen zu verlieren sowie zu verfolgen. «Aber nie alleine und nur mit einem Sicherheitsabstand», fügt Kohler an.

Hanspeter Krüsi, Sprecher der Kapo SG, ergänzt: «Es ist wichtig, sich selbst nicht in Gefahr zu bringen. Aber Frauen dürfen es nicht akzeptieren, wenn Männer in der Öffentlichkeit onanieren und sie dabei anstarren.» Viele Fällen würden gar nicht bei der Polizei gemeldet. Krüsi vermutet, dass es deutlich mehr Fälle gibt als die Bekannten.

Mann ist erschrocken und ausgestiegen

Eine weitere Ostschweizerin schildert einen Fall, den sie selbst als 20-Jährige erlebt hat. «Ich war im Bus und habe einen Mann beobachtet, wie er an seinem Geschlechtsteil herum gefummelt hat», sagt sie. Als sie bemerkte, was hier vor sich ging, hat die junge Frau den Mann sofort angeschnauzt und laut gerufen: «Spinnst du, an deinem Penis herum zu spielen?» Der Mann sei erschrocken und bei der nächsten Haltestelle ausgestiegen.

Im aktuellen Fall der Studentin ist der Mann gar davon gerannt, nachdem ihn die Frau angesprochen hatte. Im Anschluss fühlte sie sich von der Polizei allerdings nicht richtig ernst genommen. Gemäss dem Medienbericht hat ihr eine Polizistin gesagt, dass sie eine Anzeige gegen Unbekannt einreichen könne, aber damit kaum Chancen hätte, da es schwierig sei, den Mann im Nachhinein zu finden. «Die Mitarbeiterin meinte, dass sowas nichts Aussergewöhnliches sei. Das passiere regelmässig, auch vor Kindern. Ich hatte den Eindrück, als würde dem Thema nicht genügend Aufmerksamkeit geschenkt», wird sie zitiert.

Gibt kein richtiges Verhalten

«Die Person anzusprechen ist eine Möglichkeit», antwortet Krüsi auf die Frage, wie Frauen reagieren sollten, wenn sie einen Mann beim Onanieren erwischen. Das brauche aber auch Mut, deshalb meint Krüsi weiter: «Man sollte in solchen Fällen nur Sachen tun, die man sich auch zutraut.» Schlecht sei es, nichts zu tun. Eine «richtige» Verhaltensweise gebe es aber nicht. Es sei von Situation zu Situation unterschiedlich. Wichtig sei aber auch, immer die Polizei zu informieren und zwar möglichst schnell. Nach Möglichkeit könne so bereits an der nächsten Haltestelle eine Patrouille auf den Exhibitionist warten.

Auch Corina Elmer, Geschäftsführerin der Opferberatungsstelle Frauenberatung sexuelle Gewalt, muntert die Frauen auf, in solchen Fällen zu handeln. Sie sagt: «Ist jemand unbelehrbar, darf man ruhig auch laut werden.» Kommt es zu Belästigungen, sollten laut der Expertin auch Zeugen Zivilcourage leisten und sich einmischen.

(mig)