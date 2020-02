Spassvogel sorgt bei Sturm für Lacher in Gondel

«Ich begrüsse Sie zum TVGondel, eurem Entspannungsfernsehen», so beginnt Stefan Huber seine Rede in einer Gondel am Mittwochmorgen im Skigebiet Flumserberg. Huber ist derzeit als Skileiter mit Schülern aus Oberembrach im Skilager in den Flumserbergen. Als eine Sturmböe die Gondel erfasste, entschied er sich spontan den Moment in einem Video festzuhalten. Dabei packte Huber seine Moderationskünste aus und brachte die Leute in der Gondel zum Lachen.

Da er in seiner Freizeit oft hobbymässig solche Spassvideos produziere, sei er die Sache locker angehen, so Huber. Vorbereitet hätte er sich nicht für das Video. Im Video sind aber auch besorgte Blicke zu sehen. «Das hatte nichts mit mir zu tun. Eine Kollegin leidet an Höhenangst», so der Spassvogel. Und wie ein Schwenker aus der Gondel zeigt, ist bei dem Wind und Höhenangst ein mulmiges Gefühl verständlich.

Wie Huber später erfahren hatte, war sie nicht die einzige mit einem mulmigen Gefühl während des Sturms. Auch die Schulkinder, die in einer anderen Gondel sassen und seine Darbietung damit verpassten, hätten während der Fahrt keinen Spass gehabt. Glücklicherweise seien aber alle beteiligten Personen sicher auf dem Berg angekommen, so der 30-Jährige.

