Er streichelte die Stute, dann verging er sich an ihr

In der Nacht schlich sich der Beschuldigte jeweils in den Stall, um zur Stute zu gelangen. «Anfangs habe er sie lediglich gestreichelt und sie ab und zu geritten», schreibt das «Vaterland». Doch dabei blieb es nicht. Mehrfach habe er sich auch an dem Tier sexuell vergangen. Das blieb nicht ohne Folgen für die Stute. Sie trug diverse Verletzungen davon.

Am Dienstag musste sich der Mann wegen Tierquälerei vor dem Landgericht in Vaduz (FL) verantworten. Die Öffentlichkeit durfte bei der Einvernahme des Beschuldigten nicht dabei sein.

Er will sich wieder hochkämpfen

Das Gericht verurteilte ihn zu einer bedingten Geldstrafe in Höhe von 14'400 Franken. Dies bei einer Probezeit von drei Jahren. Dem Pferdebesitzer muss er 9950 Franken zahlen. Das Gericht hält im Urteil auch fest, dass er die angefangene Therapie fortsetzen und das Gericht darüber auf dem Laufenden halten muss.

«Das alles tut mir sehr leid», so der Beschuldigte gemäss «Vaterland» am Ende der Verhandlung. Er sei am Boden – «tiefer kann ich nicht mehr sinken». Er hoffe nun auf eine zweite Chance, denn er wolle sich wieder hochkämpfen.

Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig



(taw)