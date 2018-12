«Tiere haben den selben Stellenwert wie ein Kind»

Immer mehr Tierhalter beschenken Hund und Katz, ja sogar Maus und Meerschweinchen zum Weihnachtsfest. «Bekleidung, Spielsachen, Adventskalender,... Es gibt nichts, was es nicht gibt», sagt Sharon Schäfer, Besitzerin des Hunde-Kompetenzzentrums in Lüchingen SG zu 20 Minuten. Sie führt in der Weihnachtszeit gar einen eigenen Pop-up-Store für Weihnachten: «Funktionelle Wintermänteli und Leuchtartikel für Hunde sind gerade der Renner», erzählt Schäfer.

Sharon Schäfer erzählt im Interview über die Hochsaison Weihnachten und mögliche Geschenkideen. (Video: juu)

Aber auch die Nachfrage nach Adventskalendern für Hund und Katze boomt: Selbst Detailhändler Aldi führt diese im Sortiment. «Diese Adventskalender beinhalten verschiedene Leckerlis aus Poulet oder Ente, speziell für Hunde oder Katzen», sagt Philippe Vetterli, Mediensprecher von Aldi Schweiz. Diese seien bei der Kundschaft sehr beliebt, so Vetterli.

Bastelkurse für das Tier

Doch auch regionale Läden ziehen nach: «Die Kundschaft fordert das von uns», sagt Christel Baumgartner, Inhaberin des Futter-Hüsli in St.Margrethen. Nebst Kalendern führt sie unter anderem Weihnachtsplüschtiere und singende Teddybären. «Auch unsere Geschenkboxen sind sehr gefragt», so Baumgartner. Die extra für Katzen oder Hunde angefertigten Schachteln sind wie ein Geschenk verpackt und beinhalten diverses Spielzeug und Leckerlis. «Die meisten Tierhalter wollen ihren Vierbeinern eben auch etwas unter den Baum legen», so die Inhaberin des Futter-Hüsli.

Das Futter Hüsli in St. Margrethen hat einige Weihnachtsgeschenke zu bieten. (Video: Christel Baumgartner)

Sharon Schäfer geht sogar noch weiter: «Mittlerweile haben Haustiere den gleichen Stellenwert wie ein Kind» So würden vor allem kinderlose Menschen ihr Haustier teuer beschenken und in die Weihnachtszeremonie mit einbeziehen. Die gelernte Hundetrainerin bietet gar Weihnachtskurse für Tiergeschenke an: «Gemeinsam mit einem regionalen Partner basteln wir in vier Stunden drei Strategiespielen für Katze oder Hund.»

«Die Würde des Tieres ist geschützt»

Beim Geschenk für das flauschigste Familienmitglied sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt. So bietet Qualipet derzeit PETSecco, eine Rinderbrühe als Champagnerersatz für Hunde und Katzen, im Sortiment. Doch nicht jedes Präsent ist für unsere Haustiere geeignet. Schäfer: «Mützen oder Geweihe sind für uns Menschen süss anzuschauen, für die Tiere bedeuten sie aber meist Stress», sagt Schäfer.

Das Instrumentalisieren der Tiere ist ohnehin seit 2008 verboten. «Das bedeutet, dass die Würde des Tieres geschützt ist», erklärt die Hundetrainerin. In ihren Augen ist das beste Geschenk daher ein leckerer Kauknochen oder schlicht und einfach, Zeit mit dem Tier zu verbringen.