«Unsere Elektroautos kann niemand orten»

Umweltschutz geht auch an der Polizei nicht spurlos vorbei: In den nächsten Tagen verkehren in St. Gallen die ersten polizeilichen Elektroautos des Typs Hyundai Kona EV. «Ich war erst etwas skeptisch», gibt Hanspeter Küsi, Sprecher der Kantonspolizei St. Gallen, gegenüber 20 Minuten zu.

Umfrage Gefallen Ihnen die neuen Elektroautos der Kapo St.Gallen? Ja, ich finde die super.

Naja, ist mir eigentlich egal.

Nein, ich finde die Autos unnötig.

Doch schon nach der ersten Probefahrt sei auch er voll hinter der Neuanschaffung gestanden: «Es ist wirklich faszinierend, das Auto erfüllt unsere Ansprüche zu hundert Prozent.» Zu diesen gehören: Unter 50'000 Franken Kosten, eine Reichweite von mindestens 400 Kilometern und eine Leistung von über 100 Kilowatt.



Polizeisprecher Hanspeter Krüsi spricht über die neuen Elektroautos. (Video: mwa/viv)

Hat das Auto auch einen Nachteil? «Nein. Das einzige was sich ändert ist, dass man sich überlegen muss, wo man wieder Strom beziehen kann», so Krüsi. Dies sei jedoch kein Problem, da es im ganzen Kanton Aufladestationen gebe. 13 Autos wurden bisher angeschafft. Weitere sieben sollen bis spätestens Ende 2020 dazu kommen. Ziel sei es, zehn Prozent der Flotte elektrisch zu betreiben.

Probleme wie in Basel?

Vorreiter sind die St. Galler nicht. Am 6. Dezember des vergangen Jahres stellte bereits die Kantonspolizei Basel ihr neues Elektroauto vor: Den Tesla X 100D. Kostenpunkt: 140'000 Franken pro Fahrzeug. Die teuren Wagen stellten sich vorerst aber nicht als Glücksgriff heraus. Grund: Datenschutzprobleme. Die Teslas sind mit vielen Sensoren ausgestattet. Dazu gehören Kameras für Fahrerunterstützung, Mikrophone für die Sprachsteuerung und Messgeräte für den Zustand des Fahrzeugs. Was genau und wann an Tesla übermittelt wird, ist unklar.

Um dieses Problem zu vermeiden, wurde in St. Gallen extra eine Arbeitsgruppe aus Technikern eingesetzt: «Man hat sich mit Hyundai zusammengesetzt und klar gesagt, wo Probleme mit dem Datenschutz entstehen könnten», erklärt Kapo-Sprecher Krüsi. In der Folge wurde unter anderem das Mikrophon herausgenommen und die ortende Navigation durch ein eigenes System ersetzt. «In dieser Hinsicht haben wir sicher vom Basler Fall profitiert. Unsere Elektroautos kann niemand orten»»

(viv)