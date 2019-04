«Verkehrsregeln gelten wohl nur für Normalos»

«Das ist einfach eine riesige Frechheit», empört sich Leser-Reporter J. K.* Der 50-Jährige beobachtete am Sonntag gegen 10.30 Uhr einen schwarzen Mercedes, der in Oberbüren SG auf einem Feldweg mitten im Fahrverbot stand. «Bei genauerer Betrachtung sah ich Kabel aus dem Auto heraushängen, die zu einem Radarkasten führten», so K. Schnell war ihm klar, dass es sich bei dem Fahrzeug um einen zivilen Streifenwagen handeln musste. Auch sei ein uniformierter Polizist in der Nähe des Wagens gestanden.

Laut dem Leser-Reporter wurde der Blitzer von dort aus auf die angrenzende Autobahn gebracht. Für K. ist ein solches Verhalten inakzeptabel: «Verkehrsregeln gelten wohl nur für normale Bürger.»

«Polizei hat Sonderrechte»

Die Kantonspolizei St. Gallen bestätigt auf Anfrage das Aufstellen einer Radaranlage. Zusätzlich habe man vor Ort eine Kontrolle durchgeführt. Dass für die Polizei die Verkehrsregeln nicht gelten, stimmt nur bedingt: «Im Einsatz oder für die Installation von solchen Messanlagen hat die Polizei gewisse Sonderrechte und darf auch ein Fahrverbot missachten», erklärt Gian Andrea Rezzoli, Mediensprecher der Kantonspolizei St. Gallen.

Zudem sei es so, dass die Polizei regelmässig im Interesse von Anwohnern und Landbesitzern Fahrverbote überprüfe. Dazu müsse die Polizei das Fahrverbot selbst missachten. Regulär wird ein Missachten eines Fahrverbotes mit 100 Franken gebüsst.

Nicht das erste Mal

Die Stadtpolizei St. Gallen missachtete im August 2018 ein Fahrverbot beim Restaurant Guggeien-Höchst. Sie folgte Autofahrern, um sie dann zu büssen. In den Kommentaren auf Social Media hatte man für dieses Verhalten wenig Verständnis. Roman Kohler, Sprecher der Stadtpolizei St. Gallen, äusserte sich damals wie folgt: «Wenn die Polizei sich in einem Einsatz befindet, darf sie gewisse Dinge tun, die ein Autofahrer nicht darf. Und in diesem Fall war es absolut zulässig, dass man den Autofahrern in das Fahrverbot gefolgt ist.»

Auch das Titelbild des Facebook-Accounts der Kantonspolizei St. Gallen sorgte in jüngster Zeit für Aufregung: Dort posiert nämlich ein Polizist vor seinem Dienstwagen. Und auch dieses Bild entstand inmitten eines Fahrverbotes in Oberbüren. Ob das Bild im Zuge eines Einsatzes entstand, ist unbekannt. Bertrand Hug, Sprecher der Kapo SG, sagte damals zu 20 Minuten, dass es tatsächlich ziemlich ungeschickt wäre, ein Fahrverbot zu missachten, nur um für ein Bild zu posieren. Das Bild wurde in der Zwischenzeit entfernt.

*Name der Redaktion bekannt

(juu)