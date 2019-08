«Es war ein Geschenk der ersten grossen Liebe»

Es hätte ein gemütlicher Abend mit Kollegen werden sollen. Geendet hat es im Desaster. Jürgen Steven war am Freitagabend am Summerdays Festival in Arbon. Mit dabei hatte er den Rucksack seines Sohnes Janis. Wie viel seinem Sohn dieser Rucksack bedeutet, hat der 59-Jährige erst am nächsten Morgen erfahren. Denn der Vater kehrte ohne den Rucksack nach Hause. «Ich legte den Rucksack unter meinen Campingstuhl und verliess kurz meinen Platz. Als ich zurückkam, war er weg», so Steven.

Am nächsten Morgen erzählt er seinem Sohn, dass der Rucksack weg ist. Die Reaktion seines Sohnes: «Das ist nicht dein Ernst?» In diesem Moment merkte der Vater, dass es für seinen Sohn nicht irgendein Rucksack ist. Dieser erklärt: «Ich war wirklich niedergeschlagen. Der Rucksack ist ein Geschenk meiner ersten grossen Liebe. Sie hat ihn mir letztes Jahr zum Geburtstag geschenkt.» Es sei eines der wichtigsten Erinnerungsstücke an sie. Die gut zweijährige Beziehung ist nämlich kürzlich in die Brüche gegangen.

Kein Aufwand zu gross

Tags darauf haben sich Vater und Sohn zusammengesetzt. Kein einfaches Gespräch für den Vater. In diesem Gespräch unterstrich der Sohn noch einmal, wie viel ihm der Rucksack bedeutet. Von Streit will Janis Steven aber nicht reden. «Der Verlust des Rucksacks ist durch Schusseligkeit meines Vaters passiert. Aber nun setzen wir beide alles daran, dass wir ihn zurückbekommen.»

Gemeinsam haben sie ein Inserat verfasst, das sie nun breit streuen. In diesem richten sie sich an den Dieb des Rucksacks: «Wenn Sie dieses Inserat lesen, bitte ich Sie, mir den Rucksack zurückzubringen.» Weiter heisst es auch, falls der Dieb aus finanziellen Gründen gehandelt habe, kaufe die Familie Steven ihm gerne einen neuen Rucksack. Aber das Erinnerungsstück an die erste grosse Liebe will Janis Steven unbedingt zurück haben.

Wer Angaben zum Rucksack machen kann, soll sich per Mail an redaktion.sg@20minuten.ch wenden.

(mig)