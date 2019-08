«WC-Papier klauen ist traurig und armselig»

Eine Leser-Reporterin stiess kürzlich auf eine kuriose Mitteilung auf dem WC beim Bahnhof Arosa. Darin wird der Diebstahl von Toilettenpapier beklagt. Die Meldung beginnt wie folgt: «An den WC-Papier-Dieb. Es ist schon traurig und armselig, dass WC-Papier gestohlen werden muss.» Danach wird darauf hingewiesen, dass der Vorplatz videoüberwacht sei und das Videomaterial nun ausgewertet werde. «Auch wenn es ‹nur› WC-Papier ist, wird es zu einer strafrechtlichen Verfolgung mit Anzeige kommen», schliesst die Mitteilung. Verfasst hat sie das Personal des Bahnhofs Arosa. Grund: Immer häufiger hätten sich WC-Gänger beschwert, dass kein Papier mehr vorhanden sei.

Laut Yvonne Dünser, Mediensprecherin der Rhätische Bahn, wird nicht nur an Bahnhöfen, sondern auch im Zug WC-Papier gestohlen. Im Zug allerdings weniger. «Bei der RhB sind vor allem Stationen betroffen, die an Wanderwegen liegen oder an denen grössere Gruppen ein- oder aussteigen», so Dünser. Für die Sprecherin unverständlich: «Früher wusste man noch, wie man sich auf eine Wanderung vorbereitet.»

In Arosa sei speziell, dass sogenannte Jumbo-Rollen gestohlen wurden. «Diese sind ziemlich schwer und unhandlich», so Dünser. Eine Jumbo-Rolle wiegt über ein Kilogramm und hat einen Durchmesser von rund 27 Zentimetern. Bisher sei es noch zu keiner Anzeige gekommen. «Sollten die Vorfälle weiter zunehmen, werden wir dies aber prüfen», sagt die Sprecherin

Anders als bei der RhB ist der Diebstahl von WC-Papier bei der SBB kein Thema, wie es dort auf Anfrage heisst.

Doch wie verhindert man, dass das Papier geklaut wird? In einer öffentlichen Toilette in Peking wurde eigens dafür eine Software zur Gesichtserkennung installiert. Im Temple of Heaven Park haben Besucher in Rucksäcken und Einkaufstaschen nämlich reihenweise WC-Papier entwendet. Die Gesichtserkennung dauert drei Sekunden und spukt danach 60 Zentimeter Papier aus. Bis der Automat von der gleichen Person erneut benutzt werden kann, muss neun Minuten gewartet werden.

