«Leider können wir Karton aufgrund des schwierigen Markts nicht mehr gratis annehmen.» Dieser Satz klebt auf zwei Plakaten auf einer Karton-Entsorgungsstelle in Buchs SG. Neu sollen die Bewohner der knapp 11'000-Einwohner-Stadt 10 Rappen pro Kilogramm Karton in ein separates Kässeli einwerfen.

Auch wenn der Betrag minim ist, stösst die Änderung einigen Buchsern sauer auf. In einer lokalen Facebook-Gruppe machen sie ihrem Ärger Luft: «Das ist doch ein Scherz?!» oder «Wer das bezahlt, ist selber schuld», sind nur einige der Dutzenden Kommentare. Auch die Tatsache, dass nun «die Kleinen für den Verpackungswahn der Grossen» zur Kasse gebeten werden, regt die Einwohner auf. «Es geht ja nicht nur um Karton, sondern generell um zu viel Verpackung. In einem halben Jahr zahlen wir dann bestimmt auch für Glas, Papier und Co.», schreibt etwa eine Userin.

Unternehmen verdienen nichts mehr an Karton

Vor allem ist für die Einwohner aber unverständlich, dass die Abholung des gebündelten Kartons von zu Hause weiterhin gratis bleibt. «Etwas merkwürdig ist es schon, dass der Abholdienst gratis ist und das Selberbringen kostenpflichtig wird», findet etwa Leser Stefan Walser. Auch er war zuerst irritiert, als er die Beschriftung am Container wahrnahm. Dass sich die Umstellung so einfach umsetzen lässt, glaubt Walser nicht: «Es wird sich bestimmt durchsetzen auf die eine oder andere Art. Ob dies aber jetzt das Ende der Fahnenstange ist, sei mal dahingestellt.»

Doch nicht nur in Buchs muss für die Karton-Abgabe nun gezahlt werden. Auch einige andere Orte im Rheintal führten in den letzten Tagen und Wochen den symbolischen Betrag am Entsorgungscontainer ein. Die Recycling-Unternehmen würden sich aufgrund des «mit Karton gesättigten Marktes» zu einer Anpassung gezwungen sehen. Wie Mitinhaber Robert Moser von Moser Recycling in Altstätten gegenüber dem «Rheintaler» sagte, verdiene man am Karton nichts mehr.





