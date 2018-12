«Falsche Tierliebe kann zu tödlicher Falle werden»

Ein Hirsch, der bei einem Kälblein in einem Stall in Klosters GR vom Heu naschte, sorgte Anfang dieses Jahres für hitzige Diskussionen: Das Tier wurde von der Wildhut erschossen, weil Verdacht auf Tuberkulose bestand. Auch andere Hirsche traf dieses Schicksal. Viele sahen im Verhalten des Hirsches jedoch ein Zeichen, wie verzweifelt und hungrig die Wildtiere sind und dass die Notfütterungen des Kantons zu wenig sind.

Gegen die Besitzer der Ställe wurden strafrechtliche Verfahren eingeleitet, denn im Kanton Graubünden herrscht seit 2017 ein Fütterungsverbot für Wildtiere. Zahlreiche Leserbriefe gingen ein, in denen sich besorgte Tierfreunde darüber ausliessen, dass die Regierung Rehe und Hirsche zu Hunderten verhungern lasse.

Bei Verstoss Anzeige

Der Kanton indes hält auch in diesem Jahr an seinem Fütterungsverbot fest und geht nun sogar noch einen Schritt weiter. «Wir verstehen, dass Menschen Tieren helfen wollen. Wenn Wildtiere nahe von Siedlungen sterben, löst das Emotionen aus», so der kantonale Jagdinspektor Adrian Arquint gegenüber der «Südostschweiz». Aber Fütterungen seien für die Wildtiere keine Hilfe. Dabei geht es nicht nur um aktives Füttern, sondern auch um Siloballen, die offen herumliegen, oder Küchenabfälle auf dem Kompost. Auch das sei ein Verstoss gegen das Verbot.

Werden Futterangebote gesehen, würde man erst das Gespräch suchen. Helfe das nicht, müsse mit einer Anzeige gerechnet werden. Das gelte auch für Privatpersonen, die unbelehrbar sind und ihren Kompost nicht abdecken. Vergangenen Winter wurden deswegen bereits 26 Mahnschreiben verfasst, Anzeigen gab es noch keine.

Wie Anita Mazzetta, Geschäftsführerin von WWF Graubünden, erklärt, kann falsch verstandene Tierliebe sogar zur tödlichen Falle werden: Wenn Wildtiere von Futter angelockt würden und in Siedlungen vordringen, koste sie das enorm viel Kraft. Zudem würden etliche Tiere bei Verkehrsunfällen umkommen. «Das nährstoffreiche Futter, das die Wildtiere bei Höfen oder Wohnhäusern finden, können sie auch nicht verdauen», wird Mazzetta von der Zeitung zitiert.

Kein Fütterungsverbot im Kanton St. Gallen

Im Kanton St. Gallen gibt es kein Fütterungsverbot. «Wir empfehlen aber dennoch, die Tiere nicht zu füttern», so Dominik Thiel, Leiter Amt für Natur Jagd und Fischerei im Kanton St. Gallen. Ein Verbot sei bisher nicht nötig. Man hätte jedoch die gesetzliche Grundlage dafür.

Anders als in Graubünden sei es im Kanton St. Gallen auch eher selten, dass Wildtiere in Siedlungsräume vordringen. Deshalb sei es auch nicht nötig, dass Private ihren Kompost abdecken. Würde sich die Sachlage ändern und hätte man mehr Wildtiere im Siedlungsgebiet, würde man zu gegebener Zeit über Massnahmen entscheiden.

