«Schade, ist die Busse so tief ausgefallen»

Der Schweizer Bernhard Scheibe kassierte kürzlich im Seerheincenter in Konstanz (D) eine Busse von 30 Euro, weil das Rad seines Autos auf dem Parkplatz nebenan stand. Die Busse sei für ihn zwar in Ordnung, nicht aber die Höhe. Er bezeichnet das Ganze gar als systematische Abzocke.



Der Betreiber der Tiefgarage erklärt, dass hinter den hohen Strafgebühren eine Taktik stecke. «Die Vertragsstrafe muss auch geeignet sein, um vor dem Missbrauch der Parkräume wirkungsvoll abzuschrecken», so ein Sprecher.

Leser sind anderer Meinung

Mit über 500 Kommentaren sorgte das Verhalten des Lenkers auf 20 Minuten für eine Welle an Diskussionen. Auch an der Umfrage nahmen rund 2800 Personen teil. Weit mehr als die Hälfte der Teilnehmer gaben dort an, dass wenn der Parkplatz für das Auto nicht ausreiche, man einen anderen Parkplatz suchen soll.

Das Unverständnis des Gebüssten löst bei vielen Lesern Unmut aus: «Richtig so, wer nicht parkieren kann, muss halt zahlen. Selber schuld, kauf dir ein Velo», kommentiert ein User. «Darüber nerve ich mich auch hier in der Schweiz, wenn die Mobilisten mit ihren Grosskarren nicht richtig einparken», schreibt ein weiterer. Andere sind gar der Meinung, dass die Strafe zu gering ausfiel. Man hätte das Auto auch abschleppen können. Zudem gibt es auch Ratschläge, etwa, dass der Mann sich ein kleineres Auto kaufen soll. Andere finden, solch ein Verhalten zeuge von Arroganz und Unsensibilität.

Positive Rückmeldung

Auch in der Stadt St. Gallen ist es so geregelt, dass die Betreiber der Tiefgaragen für die Bussenverteilung zuständig sind und nicht die Polizei. Allerdings wird oft ein Auge zugedrückt. Die Polizei dürfe nur auf öffentlichen Parkplätzen Bussen verteilen, äusserte sich Dionys Widmer, Sprecher der Stadtpolizei St. Gallen, in einem älteren Artikel.

Wer nicht innerhalb der Markierung parkiert, erhält eine Ordnungsbusse von 40 Franken. Wenn er länger als zwei Stunden falsch steht, wird es laut Widmer teurer. Auch wer ganz ausserhalb eines Feldes parkiert, kassiert 40 Franken Busse. Es sei denn, er steht zusätzlich im Halteverbot oder ähnlich. Wenn das Fahrzeug so schlimm steht, dass es abgeschleppt werden muss, werden zusätzlich 250 Franken Abschleppgebühr verrechnet. «Wer über zehn Stunden falsch steht, wird angezeigt», sagt Widmer.

