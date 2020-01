«Wer raus wollte, musste sich durchsuchen lassen»

Rund 100 Jugendliche feierten am Samstag in Niederurnen eine Geburtstagsparty. Wie die «Glarner Nachrichten» am Donnerstag berichten, hatten zwei Glarnerinnen das Veranstaltungslokal Jakobsblick gemeinsam gemietet. Wie ein Gast gegenüber der Zeitung erzählt, sei gegen Mitternacht eine Gruppe Männer aufgetaucht. Gekannt habe er sie nicht. Eingeladen seien sie wohl auch nicht gewesen.





Du willst die Texte nicht nur lesen, sondern selber schreiben? Dann bist du bei uns genau richtig. Die Aussenredaktion St. Gallen sucht per sofort einen neuen Praktikanten. Alle Infos dazu findest du Werde PraktikantDu willst die Texte nicht nur lesen, sondern selber schreiben? Dann bist du bei uns genau richtig. Die Aussenredaktion St. Gallen sucht per sofort einen neuen Praktikanten. Alle Infos dazu findest du hier

In der Folge habe einer dieser Männer behauptet, ihm sei das Portemonnaie gestohlen worden. Um es wieder zu bekommen, hätten die Männer dann alle Partygäste ins Lokal getrieben und die Türen blockiert. Die Stimmung sei aufgeheizt gewesen. Es sei zu Handgreiflichkeiten gekommen, weil sich einige Gäste dies nicht gefallen liessen. «Einige bekamen Angst, andere versuchten zurückzuschlagen», schildert der Zeuge.

Polizei ermittelt

Wer das Lokal habe verlassen wollen, dessen Sachen seien durchsucht worden, Taschen seien durchwühlt worden und man habe das Portemonnaie zeigen müssen.

Draussen sei es dann zur Schlägerei gekommen. Drei Männer aus der Gruppe hätten auf einen Gast eingetreten, der bereits auf dem Boden lag. Jemand wollte ihm helfen, da sei auch der geschlagen worden. Weniger später kam die Polizei.

In einer Medienmitteilung der Kantonspolizei Glarus heisst es, dass es um 0.30 Uhr zu einer tätlichen Auseinandersetzung zwischen Jugendlichen kam. Zum Streit kam es aus noch nicht geklärten Gründen. In der Folge wurden mehrere Jugendliche gegenüber zwei Partygästen handgreiflich, worauf diese gering-

fügig verletzt wurden. Die herbeigerufene Polizei konnte die Situation beruhigen. Die Ermittlungen sind im Gang.



(taw)