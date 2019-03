«Werde ich jetzt ständig grundlos kontrolliert?»

Das Nummernschild TG 9959 wurde über mehrere Generationen in der Familie Peters weitergegeben. Für die jetzige Besitzerin Sabrina Peters könnte die Nummer nun aber zu einem sehr ärgerlichen Problem werden: «Als mein Nachbar am Montag mit meinem Auto fuhr, wurde er plötzlich in St. Gallen von einer Polizeipatrouille angehalten», sagt die 35-Jährige. Der Fahrer habe überhaupt nicht gewusst, was er falsch gemacht haben soll. Die Kontrolle soll sich über eine halbe Stunde lang hingezogen haben.

Grundlose Überprüfungen

Dann sei die kuriose Begründung für das Herauswinken des Wagens gefolgt: Offenbar hat ein Töff im Thurgau das selbe Nummernschild – und dieses wird vermisst. «Die Polizei informierte uns, dass es in Zukunft öfter vorkommen könnte, dass wir wegen dem Nummernschild kontrolliert werden», so Peters. Ein riesiges Ärgernis für die Ostschweizerin: «Jetzt werde ich ständig grundlos kontrolliert? Das kann es doch wirklich nicht sein.»

Das Strassenverkehrsamt Thurgau zeigt sich kulant: «Wir haben der Dame angeboten, dass sie vorübergehend ein anderes Nummernschild bis 2022 bekommt und ihr altes dafür gratis absetzten kann», erklärt Mediensprecher Ernst Anderwert. Solche Fälle gebe es ein bis zwei Mal pro Jahr.

Kontrollschild-Scanner am Zoll

Für die 35-Jährige ist das jedoch momentan keine Option. «Die Nummer hat einen grossen persönlichen Wert für mich», sagt sie. Ihr Vater habe ihr vor seinem Tod ans Herz gelegt, das Schild immer zu behalten.

Wie Florian Schneider, Sprecher der Kantonspolizei St. Gallen, auf Anfrage sagt, gibt es im Thurgau vier Kennzeichen, welche die Ziffern «9959» haben: Als Nummernschild bei einem Arbeitsfahrzeug, einem Auto, einem Traktor und schliesslich bei einem Töff. «Bei Grosskontrollen oder mobilen Überprüfungen kann es durchaus dazu kommen, dass die Polizisten einem Lenker mit besagter Nummer ein paar Fragen mehr Stellen, da das Töff-Schild als vermisst gilt», so Schneider.

Als besonders problematisch dürfte sich aber vor allem das Überschreiten der Landesgrenzen darstellen. «Beim Zoll werden Kontrollschild-Scanner eingesetzt, die jedes Kennzeichen überprüfen», erklärt Schneider. Auch dann müsste sich die Betroffene unter Umständen wieder erklären.

«Wenn sich nichts ändert, montiere ich es ab»

Trotz der Umstände möchte Peters alles dafür tun, um weiterhin wie gehabt weiterzufahren. Mit dem Gang an die Öffentlichkeit hofft sie, dass die Polizisten auf ihr Problem aufmerksam werden: «Vielleicht merken sie sich ja mein Auto und kontrollieren mich dann nicht ständig.» Wenn sich in den kommenden Monaten aber nichts an der Situation ändere, müsse sie wohl nachgeben und das Nummernschild abmontieren.

(viv)