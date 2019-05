«Wir glauben, dass sie jetzt bei Gott ist»

«Gegen 18.45 Uhr am Montagabend kam eine Nachbarin angerannt und meinte, dass etwas Schlimmes mit I.* passiert sei», erzählt I.s Mutter, E.H.*, am Dienstag gegenüber 20 Minuten. Sie sei daraufhin um das Haus herumgegangen und habe ihre Tochter am Boden liegen sehen. «Sie war ganz blass und lag regungslos da. Überall war Blut.»

Die Fünfjährige war auf einem Vorplatz an der Brauereistrasse in Glarus von einer Lenkerin (57) übersehen worden, als diese Parkieren wollte. Ein anderes Auto hatte ihr die Sicht erschwert. Das Mädchen wurde beim Zusammenstoss derart schwer verletzt, dass es trotz Reanimationsversuchen der Sanität noch an der Unfallstelle verstarb.

Fröhlich, freundlich und lebenslustig

Wie die Mutter erzählt, hat die Lenkerin direkt den Notruf gewählt. Man kenne sich nur flüchtig. Rund sieben Minuten später seien die Rettungskräfte eingetroffen. Den Eltern sei es wie eine Ewigkeit vorgekommen.

Wie genau der Unfall passiert ist, wisse sie nicht. «Die Lenkerin sagte mir nur, dass meine Tochter auf dem Boden gesessen sei.» Für die Eltern ist es ein riesiger Schock. Sie hätten geglaubt, ihr Kind sei dort sicher. Die Kinder aus dem Quartier würden oft dort spielen.

Ihre Tochter beschreiben die Eltern als einzigartiges und intelligentes Mädchen. I.s Vater betont, wie unbeschreiblich fröhlich sie gewesen sei: «Sie war einfach ein Geschenk.»

Auch im Dorf herrscht grosse Betroffenheit und bei vielen sass der Schock am Dienstag noch tief. Eine Nachbarin sagt: «Ich habe die ganze Zeit gehofft, dass sie es schafft und durchkommt.» Erst am Dienstagmorgen habe sie erfahren, dass das Kind verstorben war. «Ich kann immer noch nicht glauben, dass ich das freundliche und lebenslustige Mädchen nie wieder sehen werde.»

Der Glaube hilft

Obwohl der Schmerz über den Verlust ihrer Tochter, die dieses Jahr in den Kindergarten gekommen wäre, tief sitzt, versuchen die Eltern, nach vorne zu blicken. Denn so tragisch der Unfall auch ist, glaubt die Familie nicht an einen Zufall: «Wir glauben daran, dass es einen Gott gibt und sie jetzt bei ihm ist. Die fünf Jahre, die wir mit ihr hatten, waren ein Geschenk.»

* Namen der Redaktion bekannt

(juu/taw)